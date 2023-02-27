Украина назвала причину сосредоточения войск у границы с Приднестровьем

Минобороны России 23 февраля обвинило Украину в подготовке «вторжения» в Приднестровье. Киев заявил, что сосредоточил на границе с республикой адекватное возможной угрозе количество своих сил

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На границе с Приднестровьем сосредоточены украинские силы в количестве, адекватном гипотетической угрозе, заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, ее комментарий на YouTube-канале опубликовал телеканал «Рада».

«Наши силы, сосредоточенные вдоль границы, адекватное той угрозе, какая гипотетически возможна», — сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что «угрозы» с приднестровского и белорусского направлений скорее являются «гипотетическими». В частности, Гуменюк исключила высадку российского десанта в Приднестровье, поскольку «для этого необходимо пересечь воздушное пространство или стран НАТО, или непосредственно Украины», а этого «никто не позволит».

23 февраля российское Минобороны заявило о готовящемся «постановочном вторжении» украинских сил в Приднестровье в ответ «на якобы наступление российских войск» с территории республики. Ведомство сообщило, что фиксирует скопление военных и техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание там артиллерии и наращивание полетов беспилотников над территорией Приднестровья.

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