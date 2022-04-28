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Военная операция на Украине ,  
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Кто мог стоять за нападениями в Приднестровье

И что про них говорят Тирасполь, Кишинев и Киев
25, 26 и 27 апреля в Приднестровье были атакованы четыре объекта, в том числе штаб-квартира министерства госбезопасности республики. Кишинев, Тирасполь и Киев высказали три разные версии произошедшего.

Атаки в Приднестровье

Москва расценивает последние инциденты в Приднестровье как теракты и осуждает попытки вовлечь непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР) в конфликт на Украине, заявила в четверг 28 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова. В Приднестровье, находящемся между Молдавией с одной стороны и Украиной — с другой, в качестве оперативной группы российских войск дислоцированы около 1,5 тыс, российских военных.

«Мы встревожены эскалацией напряженности в Приднестровье, где в течение последних нескольких дней прошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных и инфраструктурных объектов. Расцениваем эти действия как акты терроризма, нацеленные на дестабилизацию обстановки в регионе, ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося», — сказала Захарова.

25 апреля из гранатометов было обстреляно здание Министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в центре столицы республики Тирасполе. На следующий день в поселке Маяк были взорваны антенны-ретрансляторы, а также сообщалось об атаках на воинскую часть в селе Парканы и тираспольский аэродром. 27 апреля МВД Приднестровья сообщило о стрельбе с территории Украины по селу Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов. Кроме того, ночью в небе над селом «было замечено несколько дронов», запущенных, по версии МВД, также с территории Украины. Пострадавших от атак не было. Власти объявили красный уровень террористической угрозы и приняли усиленные меры безопасности, отменив заодно и военный парад к 9 мая.

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Все это произошло меньше чем через неделю после того, как исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа России генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что цель спецоперации на Украине — полный контроль над Донбассом и югом Украины, что, по его словам, должно обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью. «Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», — отметил тогда Миннекаев.

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Официальные власти ПМР заявили, что неизвестные, обстрелявшие главный офис МГБ, незаконно прибыли с украинской территории и потом убыли в обратном направлении.

Власти Молдавии с этим не согласны. Президент Молдавии Майя Санду провела 26 апреля заседание Совета безопасности республики, по итогам которого сообщила, что в Приднестровье налицо трения между различными силами внутри республики, которые «выступают за войну».

Третью версию изложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ситуацию в ПМР «пытается дестабилизировать» Россия. «Мы четко понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это работают там спецслужбы», — сказал он. «Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, то будут те или иные шаги», — продолжил Зеленский.

Советник президента Украины Алексей Арестович в тот же день заявил, что Украина готова ввести войска в ПМР и взять ситуацию под контроль, но только, если об этом попросят молдавские власти. Кишинев от предложения советника украинского президента отказался. Бюро по реинтеграции Молдавии — профильный орган при правительстве страны, курирующий переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта — сообщило, что решение проблемы Приднестровья возможно исключительно политическим и мирным путем через переговоры.

В каждой из версий есть доля правды, считает глава кишиневского Balkan-Centre Сергей Манастырлы. Он считает, что это «провокация, призванная продемонстрировать некомпетентность российских силовиков и военных, находящихся в регионе, и, возможно, продемонстрировать угрозу их жизни». «Все эти четыре эпизода случились на объектах, которые курируют россияне. Это и МГБ, и радиоузел, и военная часть, и арсенал в Колбасном», — говорит Манастырлы. При этом, добавляет он, «атаки действительно могли происходить с участием или при поддержке кого-то из группировок Приднестровья, заинтересованных в сотрудничестве с Украиной», потому что организовать такую атаку «без сотрудничества с кем-то из региона, кто хорошо бы знал, где находятся российские военные, невозможно».

27 апреля Тирасполь вновь заявил, что Приднестровье ничем не угрожает Украине. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью «Интерфаксу» сказал, что, несмотря на атаки, пока непризнанная республика не собирается обращаться к Москве с просьбой об увеличении группировки российских войск в регионе. Затронув тему отношений с Молдавией, он сказал, что Кишинев должен проявить мудрость, «адекватный подход к текущим реалиям, осознать эти реалии, сесть за стол переговоров с руководством Приднестровья и подписать окончательный всеобъемлющий мирный договор, где гарантировать взаимное ненападение». «Я думаю, на этом мы должны поставить точку и закончить этот конфликт, потому что де-факто Молдова создала сама юридические основания для существования независимого Приднестровья», — заявил министр.

В понимании Тирасполя такой мирный договор означает отделение Приднестровья от Молдавии. Игнатов сослался на референдум, проведенный в непризнанной республике в 2006 году, когда местное население высказалось за независимость республики с последующим ее вхождением в состав России. «Приднестровье определило вектор развития в сторону России, а степень интеграции будет определяться уже исходя из выражения, что политика — это искусство возможного. Мы сами определимся, как будем сотрудничать. Я думаю, что этот вопрос в перспективе раскроется на более широком практическом уровне», — сказал он.

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Теги
Александр Атасунцев Александр Атасунцев
Приднестровье Молдавия Майя Санду Владимир Зеленский Украина
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