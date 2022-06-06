СК Приднестровья заявил о диверсии в районе дислокации миротворцев

5 июня дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения российских миротворческих сил в районе села Владимировка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о диверсии

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщил о диверсии, которая произошла накануне в районе села Владимировка, сообщается на сайте ведомства.

По данным следователей, около 05:10 5 июня дрон сбросил два взрывных устройства (предположительно гранаты РГД-5) на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента. Никто не пострадал, разрушений нет. Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли фрагменты взрывных устройств.

После войны в Приднестровье в 1992 году по инициативе президента России Бориса Ельцина была создана Объединенная контрольная комиссия по управлению миротворческой операцией. Она контролирует соглашение о прекращении огня в демилитаризованной зоне на границе между Молдавией и Украиной. В комиссию входят представители непризнанной ПМР, Молдавии и России. Согласно соглашению, в Приднестровье могут находиться российские военные.



СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 277 УК ПМР (диверсия).

Обстановка в ПМР обострилась в конце апреля, когда возле здания Министерства госбезопасности в Тирасполе и в районе радиотелецентра в поселке Маяк случились взрывы и произошло нападение на воинскую часть в селе Парканы. Власти республики назвали эти происшествия терактами, с 26 апреля на территории непризнанного государства действует «красный» уровень террористической угрозы. Президент Молдавии Майя Санду связала инциденты с «разными силами внутри Приднестровья», заинтересованными в дестабилизации ситуации.

В конце месяца МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской территории в сторону села Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов. В начале мая ведомство заявило о предотвращении теракта на радиотелецентре в поселке Маяк. 7 мая в районе села Воронково недалеко от границы с Украиной произошло четыре взрыва. 13 мая в Тирасполе мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата.