СБУ сочла чушью сообщение о готовившемся теракте в Приднестровье

СБУ сочла чушью сообщение о готовившемся по ее указке теракте в Приднестровье

Служба безопасности Украины заявила, что сообщение Министерства госбезопасности о подготовке теракта против руководства непризнанной республики — провокация

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщение Министерства государственной безопасности Приднестровья о подготовке теракта против руководства непризнанной республики.

В телеграм-канале СБУ появилось сообщение, что «любые заявления» «по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле».

9 марта Министерство госбезопасности заявило, что предотвратило теракт, готовившийся «по указанию Службы безопасности Украины» против ряда должностных лиц республики. Подозреваемые были задержаны и дают признательные показания, утверждает ведомство. Возбуждены уголовные дела о «приготовлении к террористическому акту» и «приготовлении к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

По словам прокурора Анатолия Гурецкого, теракт собирались совершить в центре Тирасполя против первых лиц государства. Злоумышленники собирались взорвать автомобиль, сообщал телеканал «Первый Приднестровский».

Министр иностранных дел Виталий Игнатьев назвал целью теракта президента Вадима Красносельского. По данным телеканала, взрыв должен был устроить уроженец Тирасполя Вячеслав Кисничан, он 12 лет назад переехал в Одессу, в прошлом году вступил в тероборону, а потом начал сотрудничать с СБУ.