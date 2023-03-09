В Тирасполе рассказали о террористической группе СБУ под видом беженцев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 16:07
«Биннофарм Групп» заняла второе место в рейтинге «Фармвестника»​ Пресс-релиз, 18:52
Swarovski объявила о полном выходе из России Бизнес, 18:50
В центральной части Италии произошло землетрясение Общество, 18:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:37
Время возможностей для женского бизнеса: где и как получить поддержку Национальные проекты, 18:36
«Сбер» оценил убытки от потери и продажи «дочек» в кризис в ₽143 млрд Финансы, 18:33
В Тирасполе рассказали о террористической группе СБУ под видом беженцев Политика, 18:32
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
В Словакии заявили о согласии Польши на совместную отправку Киеву МиГ-29 Политика, 18:24
Глава Росфинмониторинга доложил Путину о росте оборота криптовалют Крипто, 18:14
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 18:13
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 18:10
Суд приговорил к 13 годам колонии связанного с делом Сафронова политолога Политика, 18:06
Украина и Румыния решили вместе измерять глубину Дуная после разногласий Политика, 18:00
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:56
Политика ,  
0 

В Тирасполе рассказали о террористической группе СБУ под видом беженцев

Следствие ПМР: покушение на президента готовили члены «террористической группы» ВСУ
В группу, по версии следствия, входил уроженец Тирасполя, который должен был быть исполнителем теракта, трое граждан Украины «под видом беженцев» и их «кураторы» из СБУ
Вячеслав Кисничан
Вячеслав Кисничан (Фото: Novostipmr / YouTube)

По делу о подготовке теракта против президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского проходят шесть человек, четверо из них — члены «террористической группы», созданной Службой безопасности Украины и действовавшей под видом беженцев, еще двое — их «кураторы» из СБУ, сообщает телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на следственные органы ПМР.

В данный момент задержаны двое — Вячеслав Кисничан, который, по версии следователей, должен был быть исполнителем теракта и взорвать машину, а также помогавший ему уроженец Одессы Игорь Сикайло. Последний, а также еще два гражданина Украины, участвовавших, по утверждению следствия, в этой «террористической группе», — Юрий Бондар и Владимир Гребенюк — числились беженцами.

«Именно под видом приезжих беженцев СБУ создало террористическую группу в Приднестровье», —сообщил телеканал.

Следствие также назвало имена «кураторов» Кисничана, Сикайло, Бондара и Гребенюка — это некие Александр и Максим. От последних подозреваемые получали деньги, задания и спецтехнику, считают следователи.

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе против первых лиц республики. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев позже уточнил, что, по сведениям властей, планировалось убийство президента Приднестровья Вадима Красносельского. Возбуждено несколько уголовных дел.

В рамках расследования задержали несколько человек, которые, как утверждается, планировали взорвать автомобиль с 8 кг гексогена в центре города. «Первый Приднестровский» публиковал видеозапись с одним из задержанных — уроженцем Тирасполя Кисничаном. Телеканал утверждал, что в прошлом мужчина был судим, в прошлом году вступил в тероборону Украины и сотрудничал с СБУ.

Читайте на РБК Pro
Как укрепить все тело за 16 минут: видеотренировка
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Brent может вырасти до $95 за баррель. Окажет ли это поддержку рублю
Почему рубль ослаб вопреки возвращению ЦБ и Минфина на валютный рынок

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о причастности к подготовке теракта против руководства Приднестровья, назвав эти данные «чушью», и призвали рассматривать их«исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Приднестровье подготовка теракта СБУ Украина
Материалы по теме
В Приднестровье заявили о предотвращении теракта СБУ против руководства
Политика
Кремль ответил на вопрос о «международном теракте» в Брянской области
Политика
Песков усомнился, что «проукраинский доктор Зло» взорвал Nord Stream
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter