В Тирасполе рассказали о террористической группе СБУ под видом беженцев

В группу, по версии следствия, входил уроженец Тирасполя, который должен был быть исполнителем теракта, трое граждан Украины «под видом беженцев» и их «кураторы» из СБУ

Вячеслав Кисничан (Фото: Novostipmr / YouTube)

По делу о подготовке теракта против президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского проходят шесть человек, четверо из них — члены «террористической группы», созданной Службой безопасности Украины и действовавшей под видом беженцев, еще двое — их «кураторы» из СБУ, сообщает телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на следственные органы ПМР.

В данный момент задержаны двое — Вячеслав Кисничан, который, по версии следователей, должен был быть исполнителем теракта и взорвать машину, а также помогавший ему уроженец Одессы Игорь Сикайло. Последний, а также еще два гражданина Украины, участвовавших, по утверждению следствия, в этой «террористической группе», — Юрий Бондар и Владимир Гребенюк — числились беженцами.

«Именно под видом приезжих беженцев СБУ создало террористическую группу в Приднестровье», —сообщил телеканал.

Следствие также назвало имена «кураторов» Кисничана, Сикайло, Бондара и Гребенюка — это некие Александр и Максим. От последних подозреваемые получали деньги, задания и спецтехнику, считают следователи.

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе против первых лиц республики. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев позже уточнил, что, по сведениям властей, планировалось убийство президента Приднестровья Вадима Красносельского. Возбуждено несколько уголовных дел.

В рамках расследования задержали несколько человек, которые, как утверждается, планировали взорвать автомобиль с 8 кг гексогена в центре города. «Первый Приднестровский» публиковал видеозапись с одним из задержанных — уроженцем Тирасполя Кисничаном. Телеканал утверждал, что в прошлом мужчина был судим, в прошлом году вступил в тероборону Украины и сотрудничал с СБУ.

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о причастности к подготовке теракта против руководства Приднестровья, назвав эти данные «чушью», и призвали рассматривать их«исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле».