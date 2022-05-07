МВД Приднестровья сообщило о взрывах близ границы с Украиной
Вечером 6 мая в Приднестровье возле села Воронково произошло четыре взрыва, сообщает МВД непризнанной республики.
По данным ведомства, территория бывшего аэропорта подверглась обстрелу с дрона, с которого были сброшены взрывные устройства. В результате пострадавших нет.
«На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства», — добавили в министерстве.
Воронково находится на границе Приднестровья с Украиной, примерно в 10 км от села Станиславка в Одесской области. МВД сообщает, что похожий инцидент произошел 5 мая: тогда, по данным ведомства, с дрона сбросили два взрывных устройства, никто не пострадал.
В тот же день местный телеканал ТСВ сообщил о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе с Украиной. В силовых ведомствах непризнанной республики заявили каналу, что «беспорядочную стрельбу» открыли на украинской территории, в районе села Павловка (Одесская область). При этом в МВД эти данные не подтвердили.
В Приднестровье с 26 апреля действует красный уровень террористической угрозы. Его ввели после серии инцидентов, которые власти назвали терактами: обстрела здания Министерства госбезопасности в Тирасполе, взрыва антенн, ретранслировавших российское радио, и нападения на воинскую часть.
По версии властей непризнанной республики, обстрелявшие здание МГБ прибыли с украинской территории и потом убыли в обратном направлении. В Молдавии полагают, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский счел, что ситуацию в регионе «пытается дестабилизировать» Россия. Представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва расценивает инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в ситуацию на Украине, где проходит российская военная операция.
Власти ряда стран, в том числе Германии, Израиля, США и Канады, рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье или отменить запланированные поездки в регион.