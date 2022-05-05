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Приднестровское ТВ сообщило о стрельбе у границы с Украиной

Фото: МВД ПМР
Фото: МВД ПМР

На границе Украины и Приднестровья произошла стрельба, сообщил приднестровский телеканал ТСВ в Telegram. «Жители Первомайска сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган», — говорится в сообщении.

Источник телеканала в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что «беспорядочная стрельба» произошла на территории Украины, в районе села Павловка.

Первомайск — населенный пункт непризнанной Приднестровской республики, Павловка и Кучурган — соседние населенные пункты на территории Одесской области Украины. Через Кучурган и Первомайск проходит дорога, которая соединяет Тирасполь и Одессу, там функционируют приграничные пункты пропуска.

РБК направил запрос в МВД Приднестровья и администрацию Первомайска.

Власти Приднестровья 26 апреля ввели на территории непризнанной республики красный уровень террористической угрозы. Этому предшествовала серия взрывов, которые Тирасполь назвал терактами.

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Фото:Goran Stanzl / ТАСС

Взрывы прогремели возле здания Министерства госбезопасности в Тирасполе, позднее МВД республики сообщило, что здание обстреляли из миномета. Кроме того, в поселке Маяк были выведены из строя две антенны центра, ретранслировавшего российское радио. Нападению также подверглась воинская часть в селе Парканы.

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Другой версии происходящего придерживаются в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию в регионе «пытается дестабилизировать» Россия. Москва расценила эти инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.

3 мая МВД Приднестровья сообщило, что предотвратило новый теракт в поселке Маяк, целью которого был телерадиоцентр. Ведомство также опубликовало фотографию дрона, с помощью которого, по его данным, должны были организовать теракт. Дрон был начинен 2 кг пластида и нес пятилитровую емкость с зажигательной смесью. По данным ведомства, его запустили с территории Украины.

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