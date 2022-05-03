В Приднестровье сообщили о предотвращении нового теракта

Власти сообщили, что нейтрализовали дрон со взрывчаткой, который был предназначен для теракта в телерадиоцентре в Маяке

Фото: mvdpmr / Telegram

В Приднестровье предотвратили очередной теракт на телерадиоцентре в поселке Маяк, сообщило в Telegram МВД непризнанной республики. Ведомство также опубликовало фотографию дрона, с помощью которого, по его данным, должны были организовать теракт. К дрону была прикреплена взрывчатка и радиоустройство, которое должно было служить детонатором. Дрон нейтрализовали.

«Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих», — сообщили в МВД. Он был начинен 2 кг пластида и нес пятилитровой емкостью с зажигательной смесью. Всего дрон мог нести груз весом до 20 кг и преодолевать расстояние до 30 км.

«Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны», — сообщили в ведомстве.

В конце апреля в Приднестровье произошла серия взрывов, которые власти непризнанной республики назвали терактами. Взрывы прогремели возле здания Министерства госбезопасности в Тирасполе и в поселке Маяк, где были выведены из строя две антенны центра, ретранслировавшего российское радио. Нападению также подверглась воинская часть в селе Парканы.

Власти Приднестровья 26 апреля ввели красный уровень террористической угрозы. Они сочли, что теракты совершили неизвестные, незаконно прибывшие из Украины.

Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, заявила, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

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Президент Украины Владимир Зеленский счел, что ситуацию в регионе «пытается дестабилизировать» Россия. Москва расценила эти инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Кишиневу следует обратиться к Киеву и Бухаресту за помощью в урегулировании конфликта в Приднестровье. По его словам, в этом случае украинские силы будут готовы взять непризнанную республику под свой контроль.

Однако власти Молдавии в ответ заявили, что решение конфликта в Приднестровье будет достигнуто только путем переговорного процесса, а не силовыми способами.