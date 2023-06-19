Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
CК завел уголовное дело после опрокидывания батута с ребенком на Кубани Общество, 01:34
Bild узнал о роли «проукраинских групп» в подрыве аммиакопровода в Одессу Политика, 01:04
«Известия» узнали об идее обложить налогом попутную добычу драгметаллов Бизнес, 01:01
МИД предупредил о последствиях угроз российским военным в Приднестровье Политика, 00:58
Сборная Испании выиграла Лигу наций Спорт, 00:37
Орбан раскритиковал идею о квотах на расселение мигрантов по странам ЕС Политика, 00:27
Доходы операторов duty free в Сочи и Внуково выросли вопреки санкциям Бизнес, 00:00
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Женщина подорвалась на мине в одном из районов Донецка Общество, 18 июн, 23:56
Зеленский заявил, что ни один ЗРК Patriot на Украине не уничтожен Политика, 18 июн, 23:43
Мэр Харькова заявил о неготовности жителей к появлению улицы Бандеры Общество, 18 июн, 23:22
Израиль соединит Европу и Азию оптоволоконным «мостом» Бизнес, 18 июн, 23:06
В Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из Москвы Общество, 18 июн, 22:50
В Киеве допустили оплату госдолга за счет арестованных российских активов Политика, 18 июн, 22:49
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 18 июн, 22:42
Политика ,  
0 

МИД предупредил о последствиях угроз российским военным в Приднестровье

МИД: Москва сочтет провокации против своих военных в Приднестровье нападением на Россию

Москва будет считать провокации в отношении российских военных на территории Приднестровья нападением на Россию, заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Предостерегаем от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья. <...> Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказал он.

Российские военные находятся в регионе в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск на законных основаниях, добавил дипломат.

Российский миротворческий контингент находится в непризнанном Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности составляет около 450 человек.

Власти Молдавии призывают Россию вывести войска с территории Приднестровья. «Мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов с левобережья Днестра и продолжаем выступать за мирное разрешение этого конфликта», — говорила президент страны Майя Санду. В феврале премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что регион требуется демилитаризовать.

В МИД России, в свою очередь, заявляли, что военное присутствие в Приднестровье служит гарантией мира. Оно не является для Москвы самоцелью, подчеркивал замглавы ведомства Михаил Галузин. Он также упоминал подготовку теракта против руководства Приднестровья, украинские формирования на границе с республикой, а также начало «реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии», описывая ситуацию с безопасностью вокруг региона. Украина подтверждала сосредоточение сил на границе с Приднестровьем.

Читайте на РБК Pro
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Как бухгалтеры и «продажники» обворовывают фирмы: обзор популярных схем
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Одышка: топ-5 упражнений для дыхания

С тем, что присутствие российских войск — основной фактор безопасности в регионе, согласился и глава правительства Приднестровья Леонид Манаков. Миротворцы — главное препятствие для «горячих голов» в Кишиневе, говорил он.

Теги
Приднестровье провокации МИД
Материалы по теме
Власти призвали жителей Приднепровья быть готовыми к эвакуации
Политика
Санду допустила, что Молдавия с Приднестровьем вступит в ЕС до 2030 года
Политика
В МИДе назвали цель военного присутствия России в Приднестровье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter