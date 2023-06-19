МИД предупредил о последствиях угроз российским военным в Приднестровье

МИД: Москва сочтет провокации против своих военных в Приднестровье нападением на Россию

Москва будет считать провокации в отношении российских военных на территории Приднестровья нападением на Россию, заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Предостерегаем от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья. <...> Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказал он.

Российские военные находятся в регионе в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск на законных основаниях, добавил дипломат.

Российский миротворческий контингент находится в непризнанном Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности составляет около 450 человек.

Власти Молдавии призывают Россию вывести войска с территории Приднестровья. «Мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов с левобережья Днестра и продолжаем выступать за мирное разрешение этого конфликта», — говорила президент страны Майя Санду. В феврале премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что регион требуется демилитаризовать.

В МИД России, в свою очередь, заявляли, что военное присутствие в Приднестровье служит гарантией мира. Оно не является для Москвы самоцелью, подчеркивал замглавы ведомства Михаил Галузин. Он также упоминал подготовку теракта против руководства Приднестровья, украинские формирования на границе с республикой, а также начало «реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии», описывая ситуацию с безопасностью вокруг региона. Украина подтверждала сосредоточение сил на границе с Приднестровьем.

С тем, что присутствие российских войск — основной фактор безопасности в регионе, согласился и глава правительства Приднестровья Леонид Манаков. Миротворцы — главное препятствие для «горячих голов» в Кишиневе, говорил он.