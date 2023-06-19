В МИД увидели отдаление урегулирования из-за сотрудничества Киева с НАТО

Тесное сотрудничество Украины с НАТО отдаляет урегулирование конфликта, заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Сегодняшнее тесное сотрудничество киевского режима с НАТО, даже без официального оформления членства в организации, не приближает нас к миру, а отдаляет урегулирование кризиса», — сказал он.

НАТО и США сами настаивали бы на нейтральном внеблоковом статусе Украины, если бы Запад заботился о гарантиях безопасности для страны, считает дипломат.

Киев подал заявку на вступление в НАТО прошлой осенью. Однако члены альянса разошлись во мнении по поводу перспективы присоединения Украины. Польша и страны Прибалтики поддержали эту идею, а США и Германия сочли, что время для этого неподходящее. В начале июня в НАТО подтвердили, что консенсуса по поводу присоединения Украины внутри блока нет. Присоединение новых участников должно быть единогласно одобрено всеми странами-членами.

Украина еще до начала спецоперации проводила учения совместно со странами НАТО. После начала боевых действий государства альянса начали обучать украинских военных и поставлять Украине оружие. Москва считает, что страны блока, которые так поступают, являются участниками конфликта. Кроме того, говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сейчас создается новый совет НАТО — Украина, в котором последняя будет обсуждать вопросы безопасности со странами-членами на равноправной основе.

В середине июля в Вильнюсе состоится саммит лидеров НАТО, туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства подчеркивал, что ждет от альянса большего, чем заявление об «открытых дверях». В ответ Столтенберг пообещал ему «четкий сигнал», что блок в будущем видит Украину частью НАТО.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО, так как видит в этом угрозу собственной безопасности. Президент Владимир Путин называлстремление Киева присоединиться к военному блоку одной из причин начала военной спецоперации. МИД перечислял отказ Украины от планов вступить в НАТО и ЕС, а также возвращение ее к нейтральному статусу среди условий мира.