Байден отказался упрощать вступление Украины в НАТО

Украине необходимо соответствовать стандартам альянса, заявил президент США. Киев неоднократно настаивал на ускоренном присоединении к НАТО

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США не будут облегчать Украине процесс вступления в НАТО и Киеву необходимо соответствовать все стандартам альянса, заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит репортер The Dallas Morning News Тодд Гиллман, входящий в пресс-пул Белого дома.

«Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что мы не собираемся упрощать задачу», — сказал президент в ответ на вопрос журналистов.

США не станут предпринимать специальных мер для вступления Украины в НАТО, несмотря на военную операцию России, сказал Байден, передает AFP. «Легкого пути» в альянс у Киева не будет, добавил он.

Киев подал заявку на вступление в НАТО прошлой осенью. Еще тогда союзники по блоку разошлись во мнении по поводу перспективы присоединения Украины к альянсу. В поддержку выступили страны Прибалтики и Польша, а США и Германия сочли, что время для этого неподходящее. В начале июня в НАТО подтверждали, что консенсуса по этому вопросу в альянсе нет. Присоединение новых участников должно быть единогласно одобрено всеми странами-членами.

В середине июля в Вильнюсе состоится саммит лидеров НАТО, туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он говорил, что ждет чего-то большего от встречи, чем просто заявление об «открытых дверях» альянса. Генсек организации Йенс Столтенберг после этого пообещал дать Киеву четкий сигнал о том, что будущее Украины связано с альянсом. Позднее он сообщил, что сейчас создается новый совет НАТО — Украина, в котором последняя будет обсуждать вопросы безопасности со странами-членами на равноправной основе.

Категорически против вступления Украины в НАТО выступает Россия, которая видит в этом угрозу собственной безопасности. Президент Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции именно стремление Киева присоединиться к военному блоку. МИД счел одним из условий мира на Украине ее отказ от планов вступить в НАТО и ЕС, а также возвращение к нейтральному статусу.