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Украина планирует провести в Одессе совместные военные учения с НАТО

Украина совместно с силами НАТО планирует провести в Одессе командно-штабные учения «Нерушимая стойкость». Об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом и подготовку командно-штабных учений «Нерушимая стойкость» в Одессе в 2021 году», — сказал глава украинского правительства.

Столтенберг объяснил усиление НАТО в Черном море действиями России
Политика
Йенс Столтенберг

НАТО продолжает усиливать свое военное присутствие в Черном море. Как заявил Столтенберг, это делается в ответ на действия России в регионе. В декабре 2020 года Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Черном море, в том числе в Крыму. Он указал на продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины.

Предыдущие совместные военные учения Украины и НАТО в Черном море прошли в июле 2020 года. Помимо Украины и США участие в них приняли военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Они продлились семь дней.

Украина НАТО Черное море военные учения
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