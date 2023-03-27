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Патрушев заявил о превращении Украины в военный лагерь стран НАТО

Секретарь Совбеза Патрушев: страны НАТО сделали из Украины военный лагерь
Страны НАТО, передавая Киеву оружие и боеприпасы и обучая украинских военных, хотят «поражения России на поле боя», считает Патрушев. Альянс исключал, что предпримет действия, которые приведут к прямому конфликту с Москвой
Фото: Peter Nicholls / Reuters
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и боеприпасы и обучают военнослужащих ВСУ, сделали из Украины «один большой военный лагерь», заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По мнению Патрушева, оказание Украине военной помощи со стороны членов Североатлантического альянса и отправка инструкторов означают, что они являются участниками конфликта Москвы и Киева; их главной целью секретарь Совбеза назвал добиться «поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения».

Патрушев назвал Соединенные Штаты «чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран». Задача американских властей, по его словам, состоит в том, чтобы «ввести в заблуждение свое население в условиях системного кризиса». В то же время, добавил Патрушев, Россия будет рада, если США «действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников — вассалов». Конкретные страны он не назвал.

Военную помощь Украине: поставки оружия, боеприпасов, многих видов военной техники, обучение военнослужащих — оказывают отдельные страны — члены альянса (например, США, по подсчетам The Hill, с февраля прошлого года по январь 2023-го выделили на эти цели $29 млрд); НАТО только координирует поступающие запросы от Киева и помогает в доставке гуманитарной и нелетальной помощи, отмечается на сайте блока. Руководство альянса также исключает отправку войск НАТО на Украину и введение бесполетной зоны над страной, поскольку «это привело бы силы блока к прямому конфликту с Россией».

Россия считает, что поставки западного оружия Киеву затягивают конфликт и могут привести к его эскалации. Отношения Москвы с Североатлантическим альянсом ухудшились еще до начала военных действий на Украине. В октябре 2021 года Россия приостановила работу постпредства при НАТО и деятельность военной миссии связи и информбюро блока в Москве в ответ на высылку российских дипломатов при альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что отношения нормализуются после окончания вооруженного конфликта.
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Патрушев НАТО США Украина
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