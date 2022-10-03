Вашингтон и Берлин полагают, что время для этого еще не пришло, а Восточная Европа «за»

НАТО раскололось по вопросу ускоренного вступления Украины Вашингтон и Берлин полагают, что время для этого еще не пришло, а Восточная Европа «за»

Украина подала заявку на вступление в НАТО. Несколько стран, включая США и Германию, уже заявили, что сейчас для этого неподходящее время. Какие цели преследует Киев, инициируя процедуру вхождения в альянс, — разбирался РБК

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Заявка в НАТО

30 сентября, в день, когда Владимир Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации четырех прежде украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре», — заявил Зеленский. «Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к альянсу без плана действий по членству», — добавил он.

«Сейчас мяч на поле НАТО, и если альянс решит определить список шагов, которые Украине нужно выполнить для успешного завершения процесса интеграции, наше государство готово их выполнить», — заявил 1 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина, не являясь членом альянса, с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Это позволяет усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами НАТО, однако вовсе не подразумевает упрощенное вступление в альянс и обязательное будущее членство в нем.

Гарантии невступления Украины в НАТО были одним из главных требований, которые Россия выдвигала перед началом специальной военной операции. После российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на внеблоковый статус и готова отказаться от размещения военных баз. До этого член украинской делегации Давид Арахамия говорил, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие пять или десять лет, поэтому Украина, в свою очередь, не собирается подавать заявку. А Зеленский заявлял, что «охладел» к вопросу о вступлении страны в НАТО.

Как отреагировали страны НАТО

Вечером 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал пресс-конференцию, на которой заявил, что для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех членов альянса. И добавил, что «все страны имеют право подавать заявку на членство».

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За скорейшее вступление Украины в НАТО уже высказались страны Прибалтики. «Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш альянс», — написали в своих твиттер-аккаунтах министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и их латвийский коллега Эдгар Ринкевич.

2 октября Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили совместную поддержку вступлению Украины в НАТО. «Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», — говорится в совместном заявлении президентов этих девяти стран.

Поддержала заявку Украины и Канада. «Мы верим в политику открытых дверей НАТО и всегда выступали за принятие Украины в альянс», — сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что этот вопрос нужно обсуждать «в другое время». «Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка на земле, а процесс в Брюсселе нужно предпринять в другое время», — сказал на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Заявление Киева, что он будет добиваться ускоренного вступления в НАТО, стало неожиданностью для администрации Джо Байдена, сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Западные страны, отмечает издание, опасаются, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего требуется согласие всех стран-членов, может привести к войне между США и Россией.

Против вступления Украины в НАТО высказалась Германия. Желание Украины стать членом НАТО в ближайшем будущем можно понять, и Германия поддержит Киев в его праве на самооборону, сказала в интервью телеканалу ARD глава МИД Германии Анналена Бербок. Однако, подчеркнула она, Киеву с первого дня боевых действий дали понять, что страны Запада намерены не допустить «распространения войны на их территории» и вовлечения НАТО в войну. По словам Бербок, той же позиции она придерживается и сейчас.

Как страны вступают в НАТО Если члены НАТО приходят к единогласному решению, то страну-кандидата официально приглашают начать переговоры о вступлении. С 1996 года все новые члены НАТО сначала проходили через План действий по членству (ПДЧ), но, как показала в этом году практика Швеции и Финляндии, этот этап не является обязательным. Формальных четких критериев для вступления в НАТО нет, но предполагается, что вступающая в организацию страна соответствует ряду стандартов в оборонной, политической, экономической сферах, в сфере прав человека и так далее. Опыт других государств показывает, что промежуток между получением ПДЧ и членством может длиться годами. В случае с Хорватией процесс занял шесть лет, в случае с Северной Македонией — 12 лет. Вопреки расхожему мнению, Устав НАТО не запрещает принимать в нее страны, у которых есть неразрешенный территориальный спор. В 1995 году в НАТО провели исследование о том, какие критерии должны применяться к странам, претендующим на присоединение к альянсу. В ст. 6 устава говорится, что «государства, в которых существуют межэтнические трения или территориальные споры... должны разрешить эти разногласия мирными способами... Разрешение подобных конфликтов будет одним из факторов, влияющих на решение пригласить страну в состав альянса». Однако уже в следующей статье говорится, что «нет фиксированных или жестких критериев в вопросе о приглашении страны присоединиться к альянсу» — все эти вопросы решаются на политическом уровне. Даже между странами альянса имеются нерешенные территориальные споры, например между Грецией и Турцией, Испанией и Великобританией.

Зачем Украина подала заявку

Заявка Украины на вступления в НАТО — форма давления на Запад, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Поскольку все, включая Киев, понимают, что едва ли Украина получит членство в НАТО, это можно воспринимать как еще один козырь для торга. Грубо говоря, если не хотите принимать сейчас, то дайте больше вооружений, поддержки и так далее. И тут надо рассматривать, какие могут быть альтернативные формы ответа на такую просьбу со стороны Запада», — говорит эксперт.

Во время последнего очного раунда переговоров в Стамбуле рассматривался вопрос гарантий нейтрального статуса Украины, напоминает Кортунов. И была идея — как альтернатива вступлению в НАТО — создания системы многосторонних гарантий безопасности Украине, куда бы вошла и Россия, продолжает он. «И украинской стороной эти идеи рассматривались достаточно серьезно. Причем предполагалось, что также будут наложены ограничения на Вооруженные силы Украины по количеству и по качеству, поскольку Россия тоже требовала гарантий для себя», — добавляет Кортунов.

Сейчас, продолжает эксперт, если судить по предложениям, которые представили в середине сентября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, Украина сильно отошла от мартовских позиций. В новых предложениях — так называемом Киевском договоре по безопасности — Россия уже не рассматривается в качестве возможного гаранта безопасности Украины. Кроме того, не предполагается никаких ограничений в части украинского военного потенциала.

«Эти предложения теперь рассматриваются не в качестве альтернативы вступлению в НАТО, а, наоборот, являются первым шагом на пути вступления в альянс», — говорит Кортунов. Эксперт не верит, что сейчас возможны политические переговоры между Москвой и Киевом. Тем более что после присоединения к России четырех украинских регионов Зеленский заявил, что не будет вести переговоров с Путиным. «Если этот цикл эскалации мы пройдем, я допускаю, что может быть заключено соглашение о прекращении огня. Но не о политическом урегулировании. Если сейчас переговоры и будут, то они будут касаться технических и ситуативных вопросов. Например, надо ли продлевать сделку по зерну, обмен военнопленными и так далее», — резюмирует Кортунов.

В Киеве понимают, что сейчас Украину не примут в НАТО, но цель подачи заявки в другом, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, — «еще больше поднять градус психологического давления на Россию». «Уже довольно много стран заявили, что они согласны на вступление Украины в НАТО. Но пока это не вопрос практической реализации, а вопрос создания атмосферы. Даже те, кто высказался скептически, говорят: сейчас нет, но потом...» — поясняет свою точку зрения эксперт.

Кроме того, продолжает Лукьянов, после того как Москва решила присоединить четыре украинские области, действия на снижение напряженности и движение к переговорам стало невозможным. «После нескольких военных успехов в Киеве уже всерьез полагают, что смогут решить вопрос восстановления территориальной целостности силой. Если два-три месяца назад это казалось чистой пропагандой, то сейчас настроения изменились», — говорит Лукьянов и добавляет, что поэтому никакого компромисса на переговорах не может быть. «Компромиссом была бы капитуляция Украины, что она смирится с потерей территорий. Но мне это кажется невозможным ни в какой степени», — добавляет он.