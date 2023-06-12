МАГАТЭ анонсировало визит Гросси в Киев на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС, говорится в заявлении на сайте организации.

Конкретные даты визита агентство не называет.

О планах возглавить миссию по ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС на следующей неделе, Гросси заявил 7 июня. О том, что глава агентства поедет в Киев, не сообщалось.

Гросси объяснил, что решил лично возглавить ротацию из-за событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС. Сначала он заявил, что они вызывают опасения у агентства, но потом уточнил, что оснований для паники нет. Угроза для ядерной безопасности, по данным организации, отсутствует. Однако агентство решило усилить присутствие на ЗАЭС.

Обрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области произошло утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В результате оказались затоплены населенные пункты на правом (находится под контролем Украины) и левом (находится под контролем России) берегах Днепра. Обе стороны начали эвакуировать местных жителей.

Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся терактом, но признал, что у Киева нет доказательств причастности Москвы, так как Каховская ГЭС находилась под контролем России. Российский президент Владимир Путин заявил, что разрушение ГЭС — это «варварская акция» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалацию боевых действий». МИД назвалслучившееся терактом, который заранее спланировала Украина в рамках контрнаступления. СК завел уголовное дело по статье о терроризме.