Владимир Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет доказательств по обрушению Каховской ГЭС

Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет доказательств по Каховской ГЭС

Власти России назвали разрушение плотины терактом и «варварской акцией» Киева

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Каховская ГЭС находилась под контролем российских войск, поэтому Киев не может пока представить доказательства своих заявлений о том, что к разрушению плотины причастна она, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Bild.

«Когда мы там окажемся, мы будем собирать доказательства», — сказал он и подтвердил, что считает виноватой в ситуации Россию.

Президент России Владимир Путин назвал 7 июня разрушения на ГЭС «варварской акцией» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалации боевых действий». За день до этого министр обороны Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений на станции «террористическим преступлением», которое совершил Киев.

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