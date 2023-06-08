Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии причин для паники из-за разрушения ГЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация с Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники нет

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Ситуация с разрушением плотины Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники нет, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

«Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет оснований. В то же время это серьезная ситуация. Мы не хотим ее приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет», — сказал Гросси.

Ранее в МАГАТЭ, комментируя разрушение Каховской ГЭС, утверждали, что для Запорожской АЭС, которая находится на берегу Каховского водохранилища, непосредственной угрозы нет. Но организация намерена увеличить количество своих инспекторов на объекте, говорил Гросси.

Обрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области произошло утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В итоге оказались затоплены несколько населенных пунктов как на правом берегу Днепра (находится под контролем Украины), так и на левом (находится под контролем России) — Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, часть Херсона. Обе стороны начали эвакуацию местных жителей. В зоне бедствия, по оценке врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, оказались до 40 тыс. человек.

В произошедшем Россия и Украина обвиняют друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее терактом, но признал, что доказательств причастности России у него нет. Российский президент Владимир Путин заявил, что разрушение ГЭС — это «варварская акция» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалации боевых действий».