МАГАТЭ не увидело угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

Угрозы ядерной безопасности из-за обрушения плотины Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. В «Росэнергоатоме» также считают, что опасности для Запорожской АЭС нет. В украинском «Энергоатоме» утверждают, что угроза есть

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Непосредственной угрозы ядерной безопасности из-за разрушения Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. В Twitter агентства говорится, что его эксперты на Запорожской АЭС в курсе сообщений о повреждении плотины и следят за ситуацией.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук также заявил, что угрозы безопасности станции нет. «Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м. <...> Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками», — приводятся его слова в телеграм-канале станции.

В то же время украинский «Энергоатом» в Telegram утверждает, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала «подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности».

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил «Интерфаксу», что обрушение плотины Каховской ГЭС не повлияет на функционирование Запорожской АЭС в Энергодаре.

«Никаких последствий для Запорожской АЭС произошедшее, безусловно, печальное событие не несет. Система охлаждения вне зоны риска», — сказал Карчаа, пояснив, что специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища «другими техническими способами».

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища, которое находится выше ГЭС по течению Днепра.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за ночных обстрелов разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации города пока нет.

Позже Леонтьев сказал, что в зону затопления могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки, которые находятся ниже по течению. Администрация Херсонской области также призвала быть готовыми к эвакуации жителей прибрежных населенных пунктов.

На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, эвакуируют жителей ряда населенных пунктов, в частности одного из микрорайонов Херсона.