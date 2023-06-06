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МАГАТЭ не увидело угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

МАГАТЭ не увидело угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС
Угрозы ядерной безопасности из-за обрушения плотины Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. В «Росэнергоатоме» также считают, что опасности для Запорожской АЭС нет. В украинском «Энергоатоме» утверждают, что угроза есть
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Фото:Яндекс.Карты Фото:Яндекс.Карты

Непосредственной угрозы ядерной безопасности из-за разрушения Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. В Twitter агентства говорится, что его эксперты на Запорожской АЭС в курсе сообщений о повреждении плотины и следят за ситуацией.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук также заявил, что угрозы безопасности станции нет. «Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м. <...> Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками», — приводятся его слова в телеграм-канале станции.

В то же время украинский «Энергоатом» в Telegram утверждает, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала «подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности».

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил «Интерфаксу», что обрушение плотины Каховской ГЭС не повлияет на функционирование Запорожской АЭС в Энергодаре.

«Никаких последствий для Запорожской АЭС произошедшее, безусловно, печальное событие не несет. Система охлаждения вне зоны риска», — сказал Карчаа, пояснив, что специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища «другими техническими способами».

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Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища, которое находится выше ГЭС по течению Днепра.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за ночных обстрелов разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации города пока нет.

Позже Леонтьев сказал, что в зону затопления могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки, которые находятся ниже по течению. Администрация Херсонской области также призвала быть готовыми к эвакуации жителей прибрежных населенных пунктов.

На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, эвакуируют жителей ряда населенных пунктов, в частности одного из микрорайонов Херсона.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
МАГАТЭ Запорожская АЭС Каховская ГЭС плотина
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