МИД России назвал прорыв на плотине спланированной частью наступления ВСУ

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Прорыв плотины на Каховской ГЭС стал результатом террористического акта, направленного на гражданскую инфраструктуру и заранее спланированного Киевом «в рамках так называемого контрнаступления», заявили в МИД России.

«Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС», — считают в ведомстве.

Разрушение дамбы привело «к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе», ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра, отметили в МИДе. «В результате неминуемого обмеления Каховского водохранилища будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области», — предупредили дипломаты.

Ведомство призвало мировое сообщество «осудить преступные деяния украинских властей».

Прорыв плотины произошел утром 6 июня. Затопило несколько населенных пунктов, подконтрольных как России, так и Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию «в подрыве конструкций ГЭС изнутри». Кремль возложил вину за ЧП на Киев, объяснив диверсию с «неудачным наступлением» ВСУ. Обе страны запросили заседание Совбеза ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал разрушение плотины «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой». По его словам, у организации пока нет доступа к независимой информации, чтобы проверить, что стало причиной аварии.