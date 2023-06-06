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Киев, ЕС и Лондон заявили об ответственности России за обрушение плотины

Президент Украины Владимир Зеленский, а также чиновники ЕС и Великобритании возложили вину на Россию за обрушение плотины Каховской ГЭС. Власти Новой Каховки сообщали, что разрушение произошло из-за последовательных ударов ВСУ
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Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский после экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны страны заявил, что в зоне подтопления после обрушения плотины Каховской ГЭС находятся около 80 населенных пунктов, он обвинил Россию в «подрыве конструкций изнутри», назвав произошедшее терактом. По словам Зеленского, он поручил провести эвакуацию населения из районов, которым угрожает затопление, и обеспечить населенные пункты питьевой водой.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что разрушение плотины будет обсуждаться на заседании Евросовета в июне и что затопленным районам окажут дополнительную помощь. Мишель возложил вину за разрушения на Россию. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Шокирован беспрецедентной атакой на Новокаховскую плотину. Разрушение гражданской инфраструктуры определенно квалифицируется как военное преступление, и мы будем привлекать Россию и ее марионеток к ответственности», — написал Мишель.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил Reuters, что пока слишком рано давать оценку ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС, но оно «произошло из-за начала Россией военных действий». «Я слышал сообщения о взрыве на дамбе и угрозе затопления. Пока слишком рано давать какую-либо осмысленную оценку деталям», — сказал он. По его словам, Лондон продолжит оценивать, как будет развиваться ситуация.

Правительство Японии следит за ситуацией с прорывом Каховской ГЭС и возможным влиянием на работу Запорожской АЭС, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио. «Есть опасения по поводу влияния на Запорожскую АЭС, и мы будем уделять пристальное внимание этому вопросу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Она расположена по течению Днепра выше Херсона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение произошло в результате последовательных ударов по ГЭС со стороны украинских сил в течение длительного периода времени. «А сейчас, видимо, мощь не выдержала вот этих ночных ударов», — заявил он. В администрации Херсонской области заявили, что разрушение плотины стало последствием ночного удара ВСУ, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха».

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Каховская ГЭС Шарль Мишель Евросоюз Военная операция на Украине МИД Великобритании Япония Владимир Зеленский Новая Каховка
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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