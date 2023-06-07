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Путин назвал «варварской акцией» разрушение плотины Каховской ГЭС

Путин: варварскую акцию по разрушению плотины Каховской ГЭС организовали киевские власти
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

Разрушение плотины Каховской ГЭС — это «варварская акция» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалации боевых действий», заявил президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин заявил, что украинские власти с подачи западных кураторов «совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории».

«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — говорится в сообщении Кремля о разговоре двух президентов.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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