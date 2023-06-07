Путин назвал «варварской акцией» разрушение плотины Каховской ГЭС
Путин: варварскую акцию по разрушению плотины Каховской ГЭС организовали киевские власти
Разрушение плотины Каховской ГЭС — это «варварская акция» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалации боевых действий», заявил президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин заявил, что украинские власти с подачи западных кураторов «совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории».
«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — говорится в сообщении Кремля о разговоре двух президентов.
Материал дополняется.