Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что возглавит миссию по ротации экспертов на Запорожской АЭС

На следующей неделе миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской АЭС возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«На фоне вызывающих обеспокоенность событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС на следующий неделе», — отметил Гросси.

При этом он отметил, что после разрушения плотины Каховской ГЭС присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет усилено.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать.

После разрушения плотины Гросси заявил, что уровень Каховского водохранилища, используемого для подачи воды на АЭС для охлаждения, значительно снизился. По его словам, уровень воды снижается со скоростью около 5 см/ч. «Если уровень воды упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше нельзя», — подчеркнул Гросси.

Представитель Запорожской АЭС в разговоре с РБК заявил, что уровень воды не изменился и составляет 16,67 м. Он добавил, что по оценкам МАГАТЭ на данный момент рисков для безопасности станции нет, поскольку существуют альтернативные источники водоснабжения, в том числе пруд-охладитель, воды из которого должно хватить для охлаждения на несколько месяцев.

Москва и Киев обвинили друг друга в подрыве Каховской ГЭС. По требованию обеих сторон было созвано экстренное заседание Совбеза ООН.