Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на Запорожской АЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Зеленский сообщил, что Украине предложили «мощное количество» F-16 Политика, 01:28
Ходаковский заявил об отказе ВСУ от тактики «бронетанкового табуна» Политика, 01:21
В Севастополе военного отравили в колонию за отказ от мобилизации Политика, 01:09
На Украине предупредили о риске превращения полей на юге страны в пустыни Политика, 00:54
Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на Запорожской АЭС Политика, 00:51
Белый дом оценил, до какого срока хватит денег на поддержку Украины Политика, 00:29
Названы самые популярные автомобили в России. Сколько они стоят Авто, 00:20
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Аммиакопровод в Харьковской области второй день подряд попал под обстрел Политика, 00:13
Спрос на летнюю аренду жилья в Крыму упал до 1%, в Сочи — рекордно вырос Недвижимость, 00:05
Небензя назвал подрыв плотины Каховской ГЭС «немыслимым преступлением» Политика, 00:05
ЦБ выявил рост фирм-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора» Финансы, 00:00
На 102 году жизни умерла художница и любовница Пикассо Франсуаза Жило Общество, 06 июн, 23:39
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 06 июн, 23:30
Минздрав назвал число жертв отравления сидром в России Общество, 06 июн, 23:18
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что возглавит миссию по ротации экспертов на Запорожской АЭС

На следующей неделе миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской АЭС возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«На фоне вызывающих обеспокоенность событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС на следующий неделе», — отметил Гросси.

При этом он отметил, что после разрушения плотины Каховской ГЭС присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет усилено.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать.

После разрушения плотины Гросси заявил, что уровень Каховского водохранилища, используемого для подачи воды на АЭС для охлаждения, значительно снизился. По его словам, уровень воды снижается со скоростью около 5 см/ч. «Если уровень воды упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше нельзя», — подчеркнул Гросси.

Представитель Запорожской АЭС в разговоре с РБК заявил, что уровень воды не изменился и составляет 16,67 м. Он добавил, что по оценкам МАГАТЭ на данный момент рисков для безопасности станции нет, поскольку существуют альтернативные источники водоснабжения, в том числе пруд-охладитель, воды из которого должно хватить для охлаждения на несколько месяцев.

Читайте на РБК Pro
От ИИ до беспилотных автомобилей: почему стоит следить за Nvidia
Шесть полезных привычек, которые помогут добиться успеха
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора

Москва и Киев обвинили друг друга в подрыве Каховской ГЭС. По требованию обеих сторон было созвано экстренное заседание Совбеза ООН.

Теги
Каховская ГЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Небензя назвал подрыв плотины Каховской ГЭС «немыслимым преступлением»
Политика
Запорожская АЭС отчиталась об охлаждении реактора после обрушения плотины
Политика
В Новой Каховке заявили о риске заражения воды из-за затопления кладбища
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter