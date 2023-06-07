Глава СК поставил на контроль расследование подрыва на Каховской ГЭС
Председатель СК России Алескандр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
«Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ранее, после подрыва Каховской ГЭС, ведомство возбудило уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).
Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать.
Украина и западные страны обвинили в подрыве Москву. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией», связав ее с «неудачным наступлением» ВСУ. Обе страны призвали созвать заседание Совбеза ООН, которое прошло вечером 6 июня.