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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Глава СК поставил на контроль расследование подрыва на Каховской ГЭС

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование диверсии на Каховской ГЭС

Председатель СК России Алескандр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее, после подрыва Каховской ГЭС, ведомство возбудило уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать.

Украина и западные страны обвинили в подрыве Москву. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией», связав ее с «неудачным наступлением» ВСУ. Обе страны призвали созвать заседание Совбеза ООН, которое прошло вечером 6 июня.

Теги
Каховская ГЭС Александр Бастрыкин Следственный комитет уголовное дело Украина Военная операция на Украине
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