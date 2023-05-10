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В Совбезе обвинили Киев в подкупе российских подростков для диверсий

Совбез: Украина платила российским подросткам за диверсии на железной дороге
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Украина привлекала российских подростков для совершения диверсий на железной дороге и платила им за это по 5–10 тыс. руб., заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

Гребенкин утверждает, что заказчиками диверсий выступали представители украинских спецслужб и «неонацистских группировок». Подростки, которые соглашаются на такие действия, «по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания» и «наивно верят в анонимность подготовки и безнаказанность совершения преступлений», отметил он.

Гребенкин сообщил, что с февраля прошлого года в России предотвратили более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди. В 2022 году спецслужбы пресекли семь терактов в образовательных учреждениях и 22 попытки нападений на учащихся и учителей.

С начала года в МВД регулярно сообщают о попытках диверсий на железных дорогах, в частности, поджогах релейных шкафов в разных регионах. Релейные шкафы горели в Калужской, Пензенской, Московской, Саратовской областях, в Башкирии и Петербурге. Также их пытались поджечь в Краснодарском крае.

Против причастных к поджогам возбуждали дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы) и диверсии (ст. 281 УК). В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин ввел пожизненное заключение за совершение этого преступления.

В начале мая в Брянской области два дня подряд взрывали железную дорогу. 1 мая бомбу взорвали в Унечском районе, в результате с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда. Вечером 2 мая в регионе было взорвано железнодорожное полотно на перегоне Снежетьская — Белые Берега, в результате опрокинулись 20 вагонов грузового поезда.

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