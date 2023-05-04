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В Краснодарском крае попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Краснодарском крае на железнодорожном перегоне попытались поджечь релейный шкаф
Диспетчер РЖД
Диспетчер РЖД (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Краснодарском крае на железнодорожном перегоне Агроном — Динская попытались поджечь релейный шкаф. Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

На дверце шкафа и на находящемся внутри оборудовании были следы нанесения жидкости без запаха. Следов горения в шкафу не нашли, оборудование повреждено не было. На движение поездов инцидент не повлиял, сообщили источники РБК.

Возможную попытку поджога зафиксировал диспетчер поезда.

После начала военной операции на Украине по всей России происходят поджоги на железных дорогах. В феврале четверых мужчин из Пензы и области обвинили в диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). По данным следствия, они совершили поджоги на железной дороге за вознаграждение. В марте жителей Саратовской области арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге. Их обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Теги
поджог железная дорога диверсия
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