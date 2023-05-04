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Шесть электричек задержали в Петербурге из-за поджога релейного шкафа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Октябрьской железной дороги.

Возгорание релейного шкафа обнаружили на перегоне Новая Деревня — Лахта. В результате из расписания выбились шесть электричек, идущих от Петербурга до Белоострова и обратно. Поезда опоздали на 30 минут.

С начала года в МВД регулярно сообщают о попытках поджога релейных шкафов в разных регионах России. В апреле такие случаи произошли на железных дорогах в Московской и Калужской областях. На подмосковном перегоне Бекасово-1 — Пожитково полицейские нашли пластиковую бутылку объемом 1,5 л со следами горючей жидкости, кусок обгоревшей проводки, окурок и перчатки.

На перегоне Воротынск — Калуга-2 из-за поджога релейный шкаф вышел из строя. Произошла задержка пригородных и двух пассажирских поездов примерно на 14 минут. Подозреваемых задержали: ими оказались трое россиян в возрасте 18 и 19 лет. Все они ранее не привлекались к ответственности, кроме одного, которого судили по 228-й статье УК (приобретение, хранение или перевозка наркотиков).

Жителей Саратовской и Пензенской областей, которые подожгли релейные шкафы в марте и феврале, обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК) и диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). Саратовцам грозит до пяти лет лишения свободы, а мужчинам из Пензы — до 20 лет заключения.