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Общество ,  
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Студентов из Пензы обвинили в диверсии за поджоги на железной дороге

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Четверо мужчин из Пензы и области, которые, по версии следствия, совершили за вознаграждение поджоги на железной дороге, стали фигурантами уголовного дела о диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету; информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

В декабре в Пензенском линейном отделе МВД на транспорте было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Затем его перевели по подследственности в СК. 13 февраля Самарский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР переквалифицировал дело на диверсию, рассказал источник.

Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до 20 лет лишения свободы.

Источник также отметил, что подозреваемыми выступают трое мужчин, среди них студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, а также 16-летний подросток. Все четверо — жители Пензы и Пензенской области.

По версии следствия, 21 декабря в 22:20 на 713-м км перегона между станциями Пенза-2 и Пенза-1 мужчины подожгли релейный шкаф светофора. На следующий день они подожгли оборудование контактной сети станции Пенза-2.

Следствие установило, что за день до поджогов оба получили в Telegram от пользователя StarTony предложение о поджоге релейных шкафов за вознаграждение. «Пользователь прислал подробную инструкцию, как себя нужно вести, чтобы его не задержали сотрудники правоохранительных органов, как и что нужно смешивать для поджога», — рассказал источник. Как сообщил следователю один из участников диверсии, он предполагал, что заказ мог поступить с территории Украины.

Собеседник также отметил, что за поджоги мужчины получили 40 тыс. руб. Трое из четверых находятся в СИЗО, подростка поместили под наблюдение.

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В феврале в Пензенской области был совершен еще один поджог релейного оборудования. Было остановлено движение четырех поездов. Задержанных мужчин проверяют на причастность к этому и другим похожим эпизодам, рассказал источник.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

В конце января ФСБ отчиталась о задержании троих восьмиклассников из подмосковного Чехова по подозрению в «повреждении объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления». Подростки также получили заказ через Telegram. В федеральной службе сообщили, что, получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
диверсии железная дорога поджог Следственный комитет Пензенская область
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