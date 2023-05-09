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РЖД сообщили о поджоге релейного шкафа на саратовской железной дороге

РЖД: посторонние лица подожгли релейный шкаф на железной дороге под Саратовом
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Посторонние лица подожгли релейный шкаф на участке саратовской железной дороги между станциями Покровск и Анисовка, сообщил РБК представитель РЖД.

Инцидент, по словам собеседника РБК, произошел днем 8 мая, около 15:10 мск. Загорелся релейный шкаф, расположенный на перегоне разъезд 3 км — разъезд 8 км Саратовского региона Приволжской железной дороги.

«По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — сказал представитель компании.

Происшествие не повлияло на движение поездов, сейчас дорога работает в штатном режиме, уточнил он.

С начала российской спецоперации власти российских регионов и представители РЖД не раз сообщали о поджогах объектов на железных дорогах. Релейные шкафы горели в Калужской, Пензенской, Московской, Саратовской областях, в Башкирии и Петербурге. Также оборудование пытались поджечь в Краснодарском крае.

Против причастных к поджогам возбуждали дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы) и диверсии (ст. 281 УК). В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин указом ввел пожизненное наказание за совершение этого преступления.

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РЖД поджог Саратов Саратовская область
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