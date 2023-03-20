Двоих жителей Саратовской области арестовали за поджог на железной дороге

МВД: двоих мужчин арестовали в Саратовской области за поджог на железной дороге

Фото: МВД РФ

Сотрудники МВД задержали двоих жителей Саратовской области, которые причастны к поджогу релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас они арестованы.

По данным ведомства, 16 марта на перегоне Зоринский — Трофимовский-2 Ленинского района Саратова загорелись два релейных шкафа, которые предназначены для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. Полицейские установили, что их подожгли. По данному делу были задержаны подозреваемые — неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник.

Следователи СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

В феврале четырех мужчин из Пензы и области обвинили в поджогах на железной дороге. Они стали фигурантами уголовного дела о диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). По версии следствия, в декабре 2022 года на 713-м км перегона между станциями Пенза-2 и Пенза-1 мужчины подожгли релейный шкаф светофора. На следующий день они подожгли оборудование контактной сети станции Пенза-2.