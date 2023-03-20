Двоих жителей Саратовской области арестовали за поджог на железной дороге

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
МИД Украины назвал главное ожидание от визита Си Цзиньпина в Москву Политика, 15:48
Эксперты рассказали, какие ТЦ Москвы пустуют более чем наполовину Недвижимость, 15:46
МИД назвал условия приостановки участия России в зерновой сделке Политика, 15:39
МВД напомнило об автоматическом продлении водительских прав на три года Общество, 15:31
Путин призвал отправлять грузы по зерновой сделке не в «сытые страны» Политика, 15:28
«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в третьем матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 15:28
Зеленый сезон. Какие криптовалюты подорожают сильнее всего Крипто, 15:15
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:13
Казахстан впервые отправил нефть в Баку через Каспийское море Бизнес, 15:13
ООН назвала самые счастливые страны мира Life, 15:12
Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в Донбассе Политика, 15:05
Митрополит УПЦ прибыл в офис Зеленского из-за выселения монахов из лавры Общество, 14:58
Основатель группы Cream Soda провалился под лед на Волге Политика, 14:53
Почему мы ссоримся из-за политики: объясняет социальный психолог Pro, 14:49
Политика ,  

Двоих жителей Саратовской области арестовали за поджог на железной дороге

МВД: двоих мужчин арестовали в Саратовской области за поджог на железной дороге
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Сотрудники МВД задержали двоих жителей Саратовской области, которые причастны к поджогу релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас они арестованы.

По данным ведомства, 16 марта на перегоне Зоринский — Трофимовский-2 Ленинского района Саратова загорелись два релейных шкафа, которые предназначены для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. Полицейские установили, что их подожгли. По данному делу были задержаны подозреваемые — неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник.

Следователи СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

В феврале четырех мужчин из Пензы и области обвинили в поджогах на железной дороге. Они стали фигурантами уголовного дела о диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). По версии следствия, в декабре 2022 года на 713-м км перегона между станциями Пенза-2 и Пенза-1 мужчины подожгли релейный шкаф светофора. На следующий день они подожгли оборудование контактной сети станции Пенза-2.

Теги
поджог МВД Саратовская область
Материалы по теме
Суд приговорил к 7 годам срочника за поджог военкомата во Владивостоке
Общество
ФСБ задержала в Свердловской области планировавшего поджог военкомата
Политика
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в поджоге московской гостиницы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter