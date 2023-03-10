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Мужчину заподозрили в порче железной дороги в Башкирии

Мужчину заподозрили в порче железной дороги в Башкирии ради прекращения спецоперации
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Житель города Сибай в Башкортастане поджег релейный шкаф на 109 км железнодорожного перегона Сибай — Альмухаметово. Об этом сообщил РБК источник в региональном главке МВД, а также источник, знакомый с материалами проверки.

Пожар вечером 9 марта заметил бригадир железнодорожных путей, он позвонил диспетчеру.

Затем о случившемся сообщили сотрудникам ФСБ, полиции, транспортной прокуратуры, МЧС и Следственного комитета. Полиция и ФСБ начали расследовать ситуацию и пришли к выводу, что релейный шкаф поджег 22-летний житель Сибая Алик Багаутдинов.

В МВД полагают, что 7 марта молодой человек купил в магазине хозяйственных товаров двухлитровую пластиковую бутылку с керосином, а затем осуществил поджог «с целью прекращения спецоперации России на Украине». Ранее, по информации ведомства, мужчина не был судим. Движение поездов на участке, где произошел поджог, нарушено не было. Сумму ущерба от действий Багаутдинова пока не определили.

МВД начало проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 267 УК («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») и избрании меры пресечения для Багаутдинова, сказал РБК один из собеседников. Мужчине может грозить до одного года лишения свободы.

Ранее четверых жителей Пензы обвинили в диверсии за поджог релейного шкафа светофора на железной дороге. Дело против них завели по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК («Диверсия, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба»). По этой статье им может грозить до 20 лет лишения свободы. По версии обвинения, все четверо совершали поджоги в обмен на вознаграждение.

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МВД Урал железная дорога поджог
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