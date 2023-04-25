На Московской железной дороге подожгли релейный шкаф

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На Московской железной дороге на перегоне Бекасово-1 — Пожитково загорелся релейный шкаф. Об этом РБК сообщил источник в региональном МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Приехавшие полицейские установили, что релейный шкаф подожгли. На месте нашли также пластиковую бутылку объемом 1,5 л со следами горючей жидкости, кусок обгоревшей проводки, окурок и перчатки.

На самом шкафе нашли следы взлома. Из-за пожара задержек в движении поездов не было.

РБК направил запросы в ЦОС ФСБ и в Управление на транспорте МВД по ЦФО.