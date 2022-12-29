Путин подписал закон о пожизненном наказании за диверсии

Законопроект вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие, финансирование и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них. Его авторами выступили лидеры всех думских фракций

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️Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет Уголовный кодекс России тремя новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281.1 УК), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2 УК) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (ст. 281.3 УК).

За склонение, вербовку, финансирование или вовлечение в совершение диверсии законом теперь будет предусмотрено наказание от восьми до 15 лет (от десяти до 20 при использовании служебного положения) или пожизненного лишения свободы. Пособничество диверсиям будет наказываться лишением свободы от десяти до 20 лет: в документе оно определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий», а также как обещание скрыть преступника.

Законом также предусматривается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения за прохождение обучения для совершения диверсий. Это обучение, согласно документу, представляет собой приобретение знаний «в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами».

Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и группа других депутатов. В пояснительной записке авторы указывали, что действующие меры ответственности за диверсию «не соотносятся со степенью общественной опасности и организованности таких преступлений», которые соотносимы с преступлениями террористической направленности.

Один из авторов закона, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 14 декабря сообщал, что в 2022 году количество диверсий резко возросло до 21 — в 2021 году зарегистрировали только одну. Наказание в виде пожизненного заключения Пискарев называл совершенно оправданным.

Сейчас в УК есть ст. 281 («Диверсия»), согласно которой за совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение инфраструктурных объектов, предусмотрено до 15 лет, а при умышленном причинении смерти — до пожизненного лишения свободы.

Госдума одобрила закон в третьем чтении 21 декабря. В ходе заседания зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что законопроект направлен на то, чтобы сделать «максимально невозможным вовлечение в диверсионную деятельность». Серьезное наказание за обучение диверсиям введено, «чтобы остановить от этого опасного выбора, опасного шага», пояснила она.