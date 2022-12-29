Путин подписал закон о пожизненном наказании за диверсии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Кадыров анонсировал второй этап военной операции «Возмездие» на Украине Политика, 19:19
Рынок российских акций в 2022 году: топ-5 взлетов и падений Инвестиции, 19:12
Любимова назвала смерть Артемьева невосполнимой утратой для культуры Общество, 19:10
Власти Тулы наградили руководителя ГК «Полипласт» медалью за меценатство​ Пресс-релиз, 19:00
Вучич отменил состояние высшей боеготовности армии Политика, 18:59
Коляда заявил, что не будет делать поддержек с Медведевой на шоу Авербуха Спорт, 18:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:53
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:52
Вышел тизер документального фильма об авторе комиксов Marvel Стэне Ли Life, 18:51
В Курской области часть поселка осталась без света после обстрела Политика, 18:48
МИД осудил ограничение работы российских ученых на Шпицбергене Политика, 18:45
Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации Политика, 18:45
Продажи NFT в декабре выросли впервые с августа этого года Крипто, 18:32
Легенда UFC признался в употреблении стероидов после ухода из спорта Спорт, 18:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин подписал закон о пожизненном наказании за диверсии

️Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за финансирование диверсий
Законопроект вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие, финансирование и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них. Его авторами выступили лидеры всех думских фракций
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

️Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет Уголовный кодекс России тремя новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281.1 УК), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2 УК) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (ст. 281.3 УК).

За склонение, вербовку, финансирование или вовлечение в совершение диверсии законом теперь будет предусмотрено наказание от восьми до 15 лет (от десяти до 20 при использовании служебного положения) или пожизненного лишения свободы. Пособничество диверсиям будет наказываться лишением свободы от десяти до 20 лет: в документе оно определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий», а также как обещание скрыть преступника.

Законом также предусматривается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения за прохождение обучения для совершения диверсий. Это обучение, согласно документу, представляет собой приобретение знаний «в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами».

Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и группа других депутатов. В пояснительной записке авторы указывали, что действующие меры ответственности за диверсию «не соотносятся со степенью общественной опасности и организованности таких преступлений», которые соотносимы с преступлениями террористической направленности.

Один из авторов закона, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 14 декабря сообщал, что в 2022 году количество диверсий резко возросло до 21 — в 2021 году зарегистрировали только одну. Наказание в виде пожизненного заключения Пискарев называл совершенно оправданным.

Читайте на РБК Pro
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы
Что налогоплательщики увидят на налоговом счету 1 января 2023 года
Как Pepsi пообещала подарить истребитель и потерпела пиар-катастрофу
Шесть книг, которые помогут воплотить мечту в реальность

Сейчас в УК есть ст. 281 («Диверсия»), согласно которой за совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение инфраструктурных объектов, предусмотрено до 15 лет, а при умышленном причинении смерти — до пожизненного лишения свободы.

Госдума одобрила закон в третьем чтении 21 декабря. В ходе заседания зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что законопроект направлен на то, чтобы сделать «максимально невозможным вовлечение в диверсионную деятельность». Серьезное наказание за обучение диверсиям введено, «чтобы остановить от этого опасного выбора, опасного шага», пояснила она.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Закон Владимир Путин диверсии диверсионная группа
Материалы по теме
В Белоруссии создали отряд спецназа «Рысь» для борьбы с диверсантами
Политика
ФСБ назвала в числе убитых украинских диверсантов сапера «Не пей пиво»
Политика
ФСБ заявила об уничтожении украинских диверсантов в Брянской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter