В Калужской области задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов

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В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов на железной дороге. Об этом РБК сообщили источники в региональном ГУ МВД и территориальном отделе полиции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД по Калужской области совместно с УФСБ задержали причастных к поджогам. Это Владимир Завальнов, Михаил Голодюк и Сергей Белянин, все трое 2004 года рождения, также была задержана девушка 2005 года рождения. Все они ранее не привлекались к ответственности, кроме Белянина, которого судили по 228-й статье УК (приобретение, хранение или перевозка наркотиков) в 2021 году.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, 13 апреля на перегоне Воротынск — Калуга-2 загорелся релейный шкаф. Из-за этого оборудование на перегоне вышло из строя. Также произошла задержка пригородных и двух пассажирских поездов примерно на 14 минут.

20 марта сотрудники МВД задержали и арестовали двоих жителей Саратовской области, которые причастны к поджогу релейных шкафов на железной дороге. 16 марта на перегоне Зоринский — Трофимовский-2 Ленинского района Саратова загорелись два релейных шкафа, которые предназначены для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. Следователи СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).