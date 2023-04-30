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Экс-премьер Украины обвинил НАТО в пиаре на поставках вооружения Киеву

Экс-премьер Украины Азаров: НАТО отправляет Киеву неисправную технику
Николай Азаров
Николай Азаров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

НАТО пиарится на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику, написал бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем телеграм-канале.

Он заявил, что из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. «Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадачи — сначала их нужно восстановить», — заявил он, отметив, что возможности сделать это у европейских стран нет. При этом США до сих пор не предоставили ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16, добавил Азаров.

О том, что итальянские гаубицы оказались неисправны, ранее писала газета The Financial Times со ссылкой на источники в украинском Минобороны. По cловам источников The Economist, многие из переданных Киеву польских и словацких истребителей Миг-29 также находятся в нелетном состоянии, они используются для запасных частей.

Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год при президенте Викторе Януковиче. В январе 2014 года он назвал протестующих на Майдане террористами, и через несколько дней после этого заявления он подал в отставку, а затем уехал в Австрию. Азаров неоднократно бывал в России, в том числе участвовал в заседании Госдумы.

На Украине Азарова намереваются привлечь к уголовной ответственности, на него завели дела о коррупции и госизмене. В 2021 году Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел против него санкции.

После решения западных стран в начале года передать Киеву танки западного образца, в том числе немецкие Leopard, президент Украины Владимир Зеленский попросил их о поставках боевой авиации. Польша и Словакия решили передать Украине истребители МиГ-29. CNN сообщал, что отправку истребителей на Украину рассматривает и Болгария, но в Софии заявили, что не готовы сделать это на безвозмездной основе. В США в поставках Киеву американских самолетов F-16 не видят необходимости.

В Кремле осуждают поставки Украине вооружения. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Поставки самолетов Киеву пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «утилизацией ненужной техники».

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