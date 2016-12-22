На Украине экс-премьера Азарова и его сына заподозрили в крупной взятке‍

Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего премьер-министра Николая Азарова и его сына, экс-депутата Алексея Азарова в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным Генпрокуратуры, в 2010 году они получили более 140 млн гривен (323 млн руб.) в качестве взятки. Также их подозревают в превышении должностных полномочий при назначении на должность первого вице-премьер-министра Украины. Ведется досудебное расследование.
Ранее в сентябре суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Николая Азарова по подозрению в участии в незаконном завладении сжиженным газом.
В январе генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Азаров и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов объявлены в розыск в рамках расследования дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. Азарова заподозрили в участии в незаконном завладении крупными объемами СПГ, принадлежащими ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта».
Николай Азаров был отправлен в отставку в январе 2014 года на фоне роста протестных настроений на Украине. Сразу после увольнения он уехал из страны. В марте 2014 года Азаров и его сын стали фигурантами санкционного списка ЕС.