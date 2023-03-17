Кремль назвал «утилизацией ненужной техники» поставки самолетов Украине

Польша и Словакия, которые обещали отправить МиГ-29 Украине, таким способом решили утилизировать ненужную технику, считает Дмитрий Песков. Варшава объявила, что отправит четыре истребителя, Братислава — 13

Истребитель «МиГ-29» (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Решение Польши и Словакии передать Украине свои истребители МиГ-29 можно считать способом утилизировать старую военную технику, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на исход спецоперации это не повлияет.

«Эти страны таким образом занимаются утилизацией старой, ненужной техники», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, по словам Пескова, это еще один пример того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».

Польша готова передать Украине четыре истребителя МиГ-29, которые до начала 1990-х были на вооружении армии ГДР, рассказал президент страны Анджей Дуда. Другие самолеты, по его словам, еще предстоит обслужить и подготовить. До этого представитель польского правительства Петр Мюллер говорил, что передать самолеты Киеву согласились несколько стран. Он также пообещал раскрыть состав коалиции и назвать количество запланированных к передаче самолетов «в ближайшее время».

Вслед за Польшей о поставках самолетов Украине объявила Словакия: премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил, что Киев получит 13 истребителей.

В свою очередь, начальник словацкого Генштаба Даниэль Змек заявил, что у страны в последние годы были проблемы с запчастями и пилотами для МиГ-29, а потому уже не раз обсуждался вопрос, что с самолетами необходимо что-нибудь решать. Министр обороны Словакии Ярослав Надь отмечал, что у Украины есть и запчасти, и летчики, которые умеют управлять такими самолетами. Братислава, по его словам, готова передать самолеты Украине, поскольку те будут не нужны Словакии после поставки американских F-16. В Белом доме передачу истребителей назвали «суверенным решением» Польши.