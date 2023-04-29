Зеленский пообещал начать наступление без западных истребителей

Истребитель F-16 (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Украина не будет дожидаться поставок истребителей F-16 от западных стран и начнет контрнаступление без них, заявил журналистам президент Владимир Зеленский.

«Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-нибудь еще», – цитирует его издание «Страна».

При этом Зеленский сказал, что без западной авиации Украине будет гораздо сложнее вести боевые действия и она будет терять больше людей.

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