Польша передала Киеву первую партию истребителей МиГ-29

Варшава отправила на Украину несколько истребителей, сообщил глава управления президента по международной политике Марчин Пшидач

Истребители МиГ-29 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Польша отправила на Украину несколько истребителей МиГ-29, сообщил глава управления президента по международной политике Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

«По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача первой партии», — сказал он.

О готовности передать Киеву истребители Варшава объявила в середине марта. Польский президент Анджей Дуда говорил, что украинская армия получит четыре Миг-29 в ближайшие дни. Сколько всего самолетов республика собирается поставить на Украину и в какие сроки, не сообщалось. В МИД Польши отмечали, что речи о передаче Киеву всех МиГ-29, имеющихся на вооружении страны, не идет. По данным издания Wprost, у Польши есть 40 истребителей МиГ-29, эксплуатируются из них лишь 29.

В конце марта Словакия отправила Киеву четыре МиГ-29. Всего Братислава согласилась предоставить 13 истребителей. Остальные самолеты Минобороны страны пообещало поставить «в ближайшие недели».

Москва назвала решение Словакии передать самолеты деструктивным шагом. «Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры», — заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) обвинила республику в нарушении соглашения между двумя странами о военно-техническом сотрудничестве, а также международных норм экспортного контроля.