СБУ потребовала ввести санкции против Януковича, Азарова и Пшонки

Николай Азаров и Виктор Янукович (Фото: Владимир Синдеев / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции в отношении нескольких бывших высокопоставленных чиновников. Об этом на заседании СНБО заявил глава СБУ Иван Баканов.

«Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину. <...> В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему — вторжению России на нашу территорию. Поэтому [они] должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали Россию для «спасения» русскоязычного населения», — сказал он.

В частности, как отметил Баканов, речь идет о санкциях против экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего министра образования Дмитрия Табачника, а также бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

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