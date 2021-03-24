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Украинский кризис ,  
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Азаров счел обвинения в госизмене попыткой Зеленского расправиться с ним

Экс-премьера Украины обвинили в госизмене за договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму, подписанный в начале 2010 года. По мнению Азарова, таким образом Зеленский прибегнул к политической расправе над ним
Николай Азаров
Николай Азаров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с РБК заявил, что обвинения в государственной измене, выдвинутые Киевом в его отношении, являются «абсолютно нелепыми».

«Это политическая расправа с оппонентом. Вытаскивание из архивов соглашений чисто экономического характера 11-летней давности есть не что иное, как попытка расправиться со своим оппонентом, затруднить его возвращение в Украину и участие в политической жизни страны», — сказал экс-глава правительства.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и ему подобные «полностью провалились и упали в рейтингах», поэтому они прибегают к подобным шагам. «Народ их практически ненавидит, более 70%, судя по опросам, относятся с недоверием и ненавистью к сегодняшним властям. Поэтому они устроили вот такой политический каток — закрывают телеканалы, сайты. Вы видите, что творится в Украине — создается нацистская страна, которая должна быть нацелена против России, и все, кто может выступить против этого пагубного, самоубийственного курса, зачищаются. Внутри страны — это аресты, санкции, замораживание активов. Вне страны — это выдумывание таких глупейших обвинений», — заявил Азаров.

Азаров сравнил Украину с фашистской Германией после введения санкций
Политика
Николай Азаров

Вечером 24 марта стало известно, что Азарова обвинили в государственной измене за подписание в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму после 2017 года. По версии следствия, Азаров, находясь в апреле 2010 года в России, согласился на навязанные тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. Подписание договора, по мнению действующих властей Украины, стало следствием предпосылок для «вторжения российских военных в Крым и его последующей оккупации».

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины с марта 2010-го до января 2014-го, руководя кабмином во время президентства Виктора Януковича. Харьковские соглашения были подписаны 27 апреля 2010 года. Они регулируют вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, однако Украина результаты голосования не признает и считает его оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что процесс присоединения полуострова происходил в рамках международного законодательства и его итоги не могут быть пересмотрены.

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