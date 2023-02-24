В США не увидели необходимости передавать Украине F-16 в ближайшее время

Истребитель F-16 (Фото: Senior Airman Kregg York / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Президент США Джо Байден обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским поставки истребителей F-16, Вашингтон считает это вопросом долгосрочной перспективы. Об этом заявил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

«F-16 — это не вопрос боев в краткосрочной перспективе. F-16 — это вопрос долгосрочной перспективы обороны Украины и это разговор, который состоялся между президентом Байденом и президентом Зеленским», — рассказал Салливан.

Ранее газета FT со ссылкой на источники в Вашингтоне написала, что США могут передать Украине F-16 в случае затягивания конфликта в стране. Украинские пилоты уже обучаются полетам на западных самолетах. Учения проходят в Великобритании, об этом Зеленский договорился с премьер-министром страны Риши Сунаком во время визита в Лондон.

В своем интервью для CNN Салливан также высказался о поставках на Украину американских танков M1 Abrams. По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден услышал от военных оценку о том, что для Украины больше пользы будет от немецких Leopard.

Ранее в Пентагоне говорили, что для доставки Abrams на Украину может потребоваться больше года.

В Кремле осуждают поставки Украине вооружения. В Москве считают, что это приведет к дальнейшей эскалации и затягиванию конфликта.