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В Сенате США выступили за эскалацию с Россией ради истребителей Киеву

Сенатор Риш: США стоит пойти на эскалацию с Россией ради поставок истребителей Киеву

США необходимо пойти на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и поставить Украине истребители. Об этом заявил сенатор — республиканец от штата Айдахо Джим Риш в ходе дискуссии на площадке вашингтонского аналитического Института Хадсона.

«Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете. <...> Итак, я — за эскалацию», — сказал он.

Конгрессмен уточнил что поддерживает передачу Киеву почти любого оружия в том числе истребителей F-16. Украине нельзя отдавать только ядерное оружие, заявил он.

На поставках стране западных истребителей настаивает Украина. Передать Киеву истребители МиГ-29 согласились Польша и Словакия. США отказываются поставлять Украине истребители F-16. Решение Варшавы направить Киеву МиГ-29 в Белом доме назвали «суверенным».

Россия осуждает поставки Киеву истребителей и другого вооружения странами Запада. Москва считает, что это приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Действия Польши и Словакии в Кремле посчитали «утилизацией старой военной техники». Замглавы российского МИДа Александр Грушко пообещал, что «в [российской] статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры».

Американские сенаторы неоднократно призывали политическое и военное руководство передать Украине современные истребители. Так, в середине прошлого месяца республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь заявили, что Украине сложно проводить общевойсковые операции без военно-воздушных сил, а советские МиГ-29 устарели. Тогда же лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл рассказал, что передал бы Киеву современные истребители, если бы обладал такими полномочиями. О том, что восемь сенаторов из Демократической и Республиканской партий США потребовали от Пентагона изучить возможность поставки вооруженным силам Украины современных истребителей F-16, писали Politico и Fox News.

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Белый дом полагает, что Украине сейчас нужны не истребители. «Есть вещи, в которых она нуждается сейчас, чтобы добиться успеха этой весной и этим летом, переходя к осени. <...> Ей нужны танки, ей нужна артиллерия, ей нужна противовоздушная оборона, HIMARS», — говорил президент США Джо Байден.

Теги
Украина истребители Сенат США поставки оружия
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