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Кулеба усомнился в возможности поставок истребителей в ближайшее время

Глава МИД Украины Кулеба: Киев вряд ли получит от Запада истребители в ближайшее время
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Украина вряд ли в ближайшее время получит от западных стран истребители. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag.

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения», — заявил Кулеба.

При этом Кулеба заявил о необходимости обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах. Это необходимо, чтобы в случае поставок украинским пилотам не пришлось тратить на это время.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что стране нужны крылья для победы в конфликте. Премьер-министр Риши Сунак поручил изучить вопрос поставок истребителей Киеву. Financial Times писала, что США могут передать F-16, если конфликт станет затягиваться. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители.

После того как в январе Германия и США согласились прислать Украине современные танки, Зеленский заявил, что мечта Киева — это самолеты и дальнобойные орудия.

В Кремле осуждают поставки Украине истребителей и иного вооружения. Москва считает, что это приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

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Дмитрий Кулеба Украина Военная операция на Украине истребители поставки оружия
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