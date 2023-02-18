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В США республиканцы поддержали передачу Украине истребителей F-16

Лидер республиканцев в Сенате США поддержал передачу Украине истребителей F-16
Фото: Gianluca Vannicelli / Zuma / ТАСС
Фото: Gianluca Vannicelli / Zuma / ТАСС

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл поддержал идею о передаче Киеву истребителей F-16.

«Если бы это зависело от меня, я бы это сделал. Да, сделал бы. Мы должны дать им [украинцам] все необходимое, чтобы как можно быстрее выиграть войну», — сказал он, отвечая на вопрос, передадут ли США Украине F-16 (цитата по ТАСС).

По словам Макконнелла, союзники по НАТО передают Украине больше вооружений, чем ожидали, однако процесс необходимо ускорить, отбросив бюрократию.

Материал дополняется

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Виктория Громова Виктория Громова
США Сенат Республиканская партия Украина истребитель F16
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