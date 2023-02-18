В США республиканцы поддержали передачу Украине истребителей F-16

Фото: Gianluca Vannicelli / Zuma / ТАСС

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл поддержал идею о передаче Киеву истребителей F-16.

«Если бы это зависело от меня, я бы это сделал. Да, сделал бы. Мы должны дать им [украинцам] все необходимое, чтобы как можно быстрее выиграть войну», — сказал он, отвечая на вопрос, передадут ли США Украине F-16 (цитата по ТАСС).

По словам Макконнелла, союзники по НАТО передают Украине больше вооружений, чем ожидали, однако процесс необходимо ускорить, отбросив бюрократию.

Материал дополняется