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В США республиканцы поддержали передачу Украине истребителей F-16
Лидер республиканцев в Сенате США поддержал передачу Украине истребителей F-16
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл поддержал идею о передаче Киеву истребителей F-16.
«Если бы это зависело от меня, я бы это сделал. Да, сделал бы. Мы должны дать им [украинцам] все необходимое, чтобы как можно быстрее выиграть войну», — сказал он, отвечая на вопрос, передадут ли США Украине F-16 (цитата по ТАСС).
По словам Макконнелла, союзники по НАТО передают Украине больше вооружений, чем ожидали, однако процесс необходимо ускорить, отбросив бюрократию.
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