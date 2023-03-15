Группа сенаторов США потребовала от Пентагона передать ВСУ истребители

В сенате США увидели в этом возможность для Украины «изменить правила игры на поле боя». Конгрессмены потребовали от министра обороны оценить перспективу поставок и путей предоставления Киеву истребителей

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Восемь сенаторов из Демократической и Республиканской партий США направили в Пентагон обращение с требованием изучить возможность поставки вооруженным силам Украины современных истребителей F-16. Об этом пишут Politico и Fox News.

Конфликт России и Украины сейчас «находится на критическом этапе» и получение Украиной истребителей станет для ВСУ «значительной возможностью, которая позволит изменить правила игры на поле боя», написали авторы в обращении.

Сенаторы потребовали от министра обороны США Ллойда Остина до конца этой недели предоставить им оценку разных факторов, необходимых для принятия положительного решения об отправке. В частности — оценки влияния поставок F-16 на развитие конфликта, вероятного срока обучения украинских летчиков, уровня заинтересованности Киева в получении истребителей в сравнении с другими вооружениями, а также каким образом могут быть поставлены истребители: сразу после производства или из нынешних запасов.

«Чтобы восстановить мир и безопасность в Европе, Соединенные Штаты должны продолжать работать с нашими союзниками, чтобы постоянно оценивать, как мы можем наилучшим образом поддержать усилия Украины», — резюмировали сенаторы.

Американские сенаторы неоднократно призывали политическое и военное руководство передать Украине современные истребители. Так, в середине прошлого месяца республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь заявили, что Украине сложно проводить общевойсковые операции без военно-воздушных сил, а советские МиГ-29 устарели. Тогда же лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл рассказал, что передал бы Киеву современные истребители, если бы обладал такими полномочиями.

Белый дом полагает, что Украине сейчас нужны не истребители. «Есть вещи, в которых она нуждается сейчас, чтобы добиться успеха этой весной и этим летом, переходя к осени. <...> Ей нужны танки, ей нужна артиллерия, ей нужна противовоздушная оборона, HIMARS», — говорил президент США Джо Байден.

Власти Украины не раз просили предоставить истребители, отмечая, что ВСУ нужны «крылья, чтобы защитить» свободу. В правительстве при этом не ожидают поставок самолетов в скором времени.

Москва критикует военную поддержку Украины со стороны западных стран. Кремль видел причины эскалации конфликта в решении западных государств передать ВСУ современные танки, а по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рост напряженности также связан с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».