Сенаторы США призвали обучить пилотов ВСУ управлять истребителями

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь от Республиканской и Демократической партий призвали администрацию президента Джо Байдена передать Украине истребители и ракеты с большой дальностью поражения.

«Следующее, что нужно [Украине] — это истребители. Вы не можете проводить общевойсковые операции без военно-воздушных сил. МиГ-29 устарел», — сказал Грэм на пресс-конференции, — Мы настоятельно призываем администрацию и всех наших союзников начать обучать украинских военных пользоваться передовыми истребителями».

Блюменталь в свою очередь выразил надежду, что Украине вскоре передадут армейские тактические ракетные системы ATACMS дальностью до 300 км.

США, а также некоторые страны Евросоюза, в частности, Германия, отказываются передавать Украине истребители. Однако, как рассказали источники Financial Times в Вашингтоне, Штаты могут отправить Киеву современные боевые самолеты или разрешить реэкспорт истребителей F-16 при затягивании конфликта. По данным газеты, поставки будут обсуждаться 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Франция, Великобритания и Финляндия допускали поставку боевых самолетов. Британский премьер Риши Сунак предложил тренировать украинских летчиков на случай, если поставки западных истребителей все же будут. По словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, украинские военные уже начали обучение.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украине и обсуждение будущей военной помощи. По мнению Кремля, от этого напряженность конфликта только возрастает.