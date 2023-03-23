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Замглавы МИДа пообещал рост числа сбитых на Украине самолетов

Замглавы МИДа Грушко: Россия пополнит статистику сбитых на Украине самолетов
Александр Грушко
Александр Грушко (Фото: МИД РФ)

Вооруженные силы России пополнят статистику сбитых на Украине военных самолетов, заявил ТАСС заместитель главы российского МИДа Александр Грушко. Так он прокомментировал передачу Словакией четырех истребителей Киеву.

«Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры», — сказал Грушко.

Решение Словакии передать истребители он назвал деструктивным шагом, который нарушает многочисленные международные обязательства. «К тому же нарушены требования контракта, которые запрещают передачу вооружений другим странам без согласия продавца», — отметил Грушко.

По мнению дипломата, подобные действия свидетельствуют, что страны НАТО и ЕС продолжают курс на эскалацию конфликта на Украине и стремятся затягивать боевые действия.

Словакия 23 марта передала Украине первую партию истребителей МиГ-29 из четырех машин. Всего Братислава решила отправить Киеву 13 самолетов. Оставшиеся истребители пообещали передать «в ближайшие недели». Взамен советских МиГ-29 Словакия получит от США 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper.

МиГ-29 пообещала отправить Украине и Польша. Президент Анджей Дуда говорил, что Варшава передаст Киеву четыре истребителя в ближайшие дни.

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В Кремле, комментируя решение Польши и Словакии о поставках истребителей, назвали его «утилизацией старой, ненужной техники», а также еще одним примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».

Теги
истребители Украина Александр Грушко МиГ-29
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