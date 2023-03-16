Белый дом отреагировал на решение Польши дать Украине МиГ-29

Истребители F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Решение Польши передать Украине советские истребители МиГ-29 является ее «суверенным решением», оно не меняет позиции США по отправке самолетов F-16, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает CNN.

Вашингтон отказывается передавать истребители F-16 Киеву.

Он также отказался дать оценку решению Варшавы.

Польский президент Анджей Дуда 16 марта заявил, что в ближайшее время Варшава передаст Киеву четыре самолета МиГ-29 в полностью рабочем состоянии. Эти истребители Польша получила в начале 1990-х от ГДР, до сих пор они были задействованы в обороне страны, рассказал Дуда.

Кроме того, 15 марта глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые колесные танки AMX-10 RC прибыли на Украину, а некоторые из них «уже находятся на передовой», пишет Le Figaro. Количество прибывших на Украину машин он не уточнил. В середине января Лекорню говорил, что танки поставят в течение двух месяцев, а 18 февраля заявил, что они будут на Украине «к концу следующей недели».

В начале марта польский премьер Матеуш Моравецкий говорил, что Украина сможет получить авиацию в ближайшие четыре—шесть недель. По мнению Дуды, в долгосрочной перспективе Украине придется перейти на западные самолеты, в частности, на F-16.

О готовности передать Украине десять из 11 самолетов МиГ-29 также заявили в Минобороны Словакии. По словам главы ведомства Ярослава Надя, это будет совместная с Польшей поставка.

15 марта представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что несколько стран договорились передать Украине истребители МиГ-29. Он уточнил, что состав коалиции будет назван в ближайшее время, как и количество запланированных к передаче самолетов.

Москва осуждает поставки вооружений Украине западными странами и считает, что это не изменит исход конфликта, а лишь затянет его. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия в ответ на поставки Украине вооружений будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал.