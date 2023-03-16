Польша пообещала в ближайшие дни передать Украине четыре МиГ-29

Истребители МиГ-29 ВВС Польши (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полностью рабочем состоянии, сообщил президент страны Анджей Дуда, передает газета Rzeczpospolita.

Накануне представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что несколько стран договорились передать Украине истребители МиГ-29. Он уточнил, что состав коалиции будет назван в ближайшее время, как и количество запланированных к передаче самолетов.

«У нас уже есть четкие заявления о том, какие именно государства будут [входить в коалицию], но мы договорились, что они самостоятельно объявят о такого рода решениях в подходящие сроки и после соответствующих процедур», — добавил Мюллер.

В начале марта о намерении передать Украине истребители МиГ-29 заявили власти Польши и Словакии. Польский президент Анджей Дуда уточнил, что это будет сделано в рамках международной коалиции, Украина сможет получить авиацию в ближайшие четыре—шесть недель. «Я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», — подчеркнул он. По его мнению, в долгосрочной перспективе Украине придется перейти на западные самолеты, например F-16. В Минобороны Словакии говорили о готовности передать ВСУ 10 из 11 самолетов МиГ-29.

В Вашингтоне заявили, что приветствуют решение Польши и других стран предоставить Украине боевые истребители.

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