Зачем Киев просит у Запада боевую авиацию

Договорившись с Западом о танках, Украина настаивает на поставках истребителей, но пока не находит поддержки. Если подготовка к применению авиации выйдет за рамки PR, то станет угрозой столкновения России и НАТО, говорят эксперты

Истребитель F-16 (Фото: Chris Hondros / Getty Images)

Чего потребовал Зеленский

В европейском турне по маршруту Лондон — Париж — Брюссель на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский фокусировался на необходимости продолжения санкционного давления на Россию и военной поддержки Украины.

Значительная часть его выступления перед британскими парламентариями 8 февраля была посвящена необходимости поставок Киеву истребителей. «Я обращаюсь к вам и всему миру с простыми и очень важными словами: боевые самолеты — Украине!» — заявил он (цитата по сайту президента Украины).

В публичных выступлениях в Европарламенте и на саммите лидеров стран Евросоюза украинский президент не делал такого упора на истребители. Но в закрытой части и на двусторонних переговорах поднимал этот вопрос, сообщает The Washington Post. «Нам нужны артиллерийские орудия, боеприпасы, танки, ракеты большой дальности и истребители», — заявил Зеленский на заседании Европейского совета (цитата по The Washington Post).

Наиболее активно отреагировал на это премьер Великобритании Риши Сунак, поручив министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы поставить Киеву. В британском кабинете уточнили, что окончательное решение не принято — более того, речь пойдет не о краткосрочной перспективе. Вместе с тем на Даунинг-стрит сообщили, что весной рассчитывают принять на обучение в Великобритании первых украинских пилотов. Еще до этого Уоллес отмечал, что не исключает передачу Украине истребителей, но эти самолеты, сказал он, не будут волшебной палочкой, да и в целом истребители — это не то, что сейчас нужно Украине, поскольку ей в первую очередь надо укреплять сухопутные войска. 9 февраля Уоллес уточнил, что немедленно поставить истребители невозможно — на это уйдут месяцы. Вместо этого Лондон пообещал Киеву ракеты большой дальности и беспилотники.

Внутри ЕС нет единодушия по этому вопросу, как и внутри отдельных стран. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в январе говорил, что его страна готова рассмотреть любой запрос на предоставление F-16 без предубеждений, но глава правительства Марк Рютте после саммита с Зеленским заявил, что «есть много деликатных вопросов, которые нужно обсудить, плюсы и минусы».

Президент Франции Эмманюэль Макрон однозначно запрос на истребители не отверг, но указал, что это дело будущего. «Я ничего не исключаю… но это не соответствует сегодняшним требованиям», — заявил он в пятницу после саммита в Брюсселе. По его словам, сейчас важнее отдавать предпочтение «наиболее полезному оборудованию» и «самому быстрому», такому как артиллерийские установки CAESAR или система ПВО MAMBA. Президент США Джо Байден 30 января лаконично ответил «нет» на вопрос о возможности поставок истребителей Украине.

Россия уже предупредила, что даже дискуссия о предоставлении истребителей говорит о все большем втягивании западных стран в военные действия. «Мы это воспринимаем как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью <...>, подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Какие истребители ждет Украина

О том, что Киеву нужны военные самолеты, украинские представители говорили еще в прошлом году: в октябре 2022 года журнал Foreign Policy, ссылаясь на письмо спикера Верховной рады Руслана Стефанчука к американским конгрессменам, сообщил, что Киев просит США «отказаться от сдержанности» и поставить Украине боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16, а также тактические баллистические ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 200 миль (322 км).

Положительного ответа на этот призыв не последовало. Однако в январе 2023 года, после того как западные страны договорились передать Украине танки, в западных СМИ появились рассуждения о том, смогут ли они так же решиться и на поставки истребителей. Ведь ранее страны, поддерживающие Украину, называли и передачу танков невозможной; от поставок зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS они тоже некоторое время уклонялись.

Истребители нужны Киеву, как объяснял советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, чтобы «закрыть небо».

В конце января в компании Lockheed Martin, которая производит F-16, сообщили, что намерены нарастить их выпуск на заводе в Южной Каролине, чтобы потом без проблем поставлять странам, которые «захотят помочь с разрешением конфликта». Это позволило предположить, что самолеты попадут на Украину не напрямую от США, но через третьи страны, — тем более что ранее такую возможность допускали Нидерланды, у которых в распоряжении находятся 40 самолетов.

Газета The Financial Times приводила еще одну схему: по данным ее источников в Евросоюзе, некоторые страны могут отправить F-16 государствам Восточной Европы в обмен на то, чтобы они передали Киеву старую военную технику (идею поставить Украине МиГ-29 в обмен на новые истребители в марте 2022 года выдвигала Польша).

В начале февраля газета The New York Times сообщила, что отказ администрации Байдена сейчас поставлять F-16 не помешает президенту США изменить это решение в будущем или, что более вероятно, договориться о реэкспорте самолетов с другими странами — к примеру, с Данией или Нидерландами. В частном порядке, отмечает издание, официальные лица говорят, что его «нет», скорее всего, временное, и приводят в пример те же системы ПВО и танки, которые Соединенные Штаты в итоге передать согласились. Пока Байден публично отказывается передавать истребители. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — сказал он 6 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

В экспертном сообществе такую сдержанность объясняют двумя моментами: во-первых, передать самолеты Украине сложно технически; во-вторых, это может привести к очередной эскалации. «Современный самолет — это также вооружения, которые он может нести, запасные части и расходные материалы, наземная инфраструктура и т.д. А по-хорошему нужен не один и не десять самолетов, — поясняет эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. — И для всего этого нужен хорошо обученный наземный персонал. Все это может вызвать эскалацию — особенно потому, что из-за последнего из вышеперечисленных моментов Москва заподозрит участие натовских «отпускников».

Способна ли авиация изменить ход боевых действий

Аналитики обращают внимание как на то, что оперативно поставить и адаптировать зарубежные истребители на Украине невозможно, так и на то, что ограниченная передача самолетов «погоды не сделает». «Европейские страны без серьезного ущерба для своей обороноспособности более или менее оперативно могут передать несколько десятков машин, — сказал РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. — Можно предположить, что для них уже смогли подготовить украинский персонал. Это не только летчики, но и множество технических специалистов, чье обучение занимает несколько месяцев, офицеры и авиационные инженеры, которые руководят процессом, учатся годами. Обучить специалистов, работавших на советских машинах, можно быстрее, но все равно это длительный процесс».

Для украинских военно-воздушных сил поставка западных истребителей обернется немалыми проблемами, поскольку опыта обслуживания самолетов у них нет и отсутствуют необходимая промышленная инфраструктура и аэродромы — ремонтировать истребители придется в Европе, отмечает эксперт.

На передачу большого количества машин — от 100 и выше — способны только США, продолжает Крамник; это подразумевает поставки полноценных американских авиачастей вместе с американским персоналом (в том числе и летным), что может, в свою очередь, привести к прямому конфликту с Россией. «Теоретически можно представить «корейский вариант» — во время войны в Корее советские истребители базировались на территории Китая, выполняя боевые задачи с корейскими опознавательными знаками. Сейчас это будет чревато совершенно другим уровнем эскалации — такой вариант приблизит нас к прямому конфликту России и НАТО вплоть до ядерной войны», — сказал эксперт.

По мнению Александра Ермакова, никакое количество самолетов ситуацию на поле боя на Украине переломить не сможет, поскольку там идет главным образом борьба артиллерии и сухопутных войск. «Участие авиации здесь в любом случае вспомогательное, ибо у обеих сторон есть развитые системы ПВО, которых достаточно, чтобы попытки активных действий тактической авиации оборачивались морально тяжелыми потерями, — отмечает эксперт. — С практической точки зрения боевая авиация Киеву вообще не очень нужна — куда полезнее были бы дополнительные поставки артиллерии и бронетехники».

Если все же говорить об авиации, то Киеву подошли бы польские МиГ-29, добавил Ермаков, — персонал уже обучен, использовать самолеты можно сразу. «А разговоры о западных машинах — это больше политический пиар: учить людей долго, да и значимое количество все равно не дадут, потому что у самих лишних нет», — резюмировал он.